Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Un plan de circulation déployé à partir du 17 octobre

À quelques semaines du coup d'envoi des Jeux olympiques de la jeunesse « Dakar 2026 », les autorités ont dévoilé, ce mardi 06 octobre 2026, le dispositif de circulation destiné à assurer la mobilité autour des sites de compétition. Restrictions, déviations, itinéraires alternatifs et priorité aux transports collectifs sont au cœur d'un plan qui sera progressivement mis en œuvre à partir du 17 octobre.

Le gouverneur de Dakar, Ousmane Kane, a présidé, hier, une rencontre consacrée à la présentation du dispositif stratégique de circulation des Jeux olympiques de la jeunesse « Dakar 2026 ». Le dispositif entrera en vigueur le 17 octobre, avant le démarrage des compétitions, prévues du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Élaboré par le ministère des Transports terrestres et aériens, à travers le Comité de mobilité Dakar 2026 et le Conseil exécutif des transports urbains durables (Cetud), le plan prévoit 166 mesures d'apaisement de la circulation. Quelque 14 carrefours classés critiques ou présentant un niveau de risque élevé feront également l'objet d'une attention particulière. Le dispositif associe les autorités administratives, les collectivités territoriales, le Comité d'organisation des Joj (Cojoj), les Forces de défense et de sécurité ainsi que les opérateurs de transport.

Le plan repose sur quatre principes : séparer les différents flux de circulation, protéger les usagers, donner la priorité aux transports collectifs et privilégier des mesures temporaires et réversibles. Le Ter, le Brt, Dakar Dem Dikk, l'Aftu, les navettes dédiées et les taxis accrédités constitueront ainsi l'épine dorsale de la mobilité pendant les Jeux. Autour des complexes Iba Mar Diop, Tour de l'oeuf-Piscine olympique, de la Corniche ouest et du Pôle de Diamniadio, des restrictions spécifiques sont prévues.

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Certains espaces seront réservés aux bus accrédités et aux véhicules de secours, tandis que d'autres seront entièrement piétonnisés ou soumis à une circulation à sens unique. Pour Gora Sarr, directeur général du Cetud, la mobilité constitue « un maillon extrêmement important » de la réussite des Joj. Il a insisté sur la nécessité d'anticiper les difficultés liées à l'affluence et de mettre en place un dispositif adapté aux réalités du terrain. Cette anticipation doit permettre aux usagers de s'adapter progressivement aux nouvelles règles de circulation et aux différents itinéraires de report. Les autorités doivent toutefois encore prendre les arrêtés nécessaires pour rendre les mesures pleinement effectives.

De son côté, le colonel Samba Diallo, président de la Commission Transport et Circulation des Joj, a insisté sur la nécessité d'harmoniser les plans de circulation, de transport et de sécurité. Chaque site disposera de mesures particulières, avec des itinéraires de report destinés à maintenir la fluidité du trafic tout en sécurisant les déplacements des piétons et des spectateurs. À quelques semaines de « Dakar 2026 », les autorités misent ainsi sur l'anticipation et la coordination pour limiter les perturbations et assurer la coexistence entre les déplacements liés aux Jeux et la mobilité quotidienne des Dakarois.