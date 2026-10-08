Angola: Plus de 190 patients guéris de la variole du singe (Mpox) dans l'est du pays

Cazombo — Cent quatre-vingt-douze patients ont guéri de la variole du singe (Mpox) au cours des trois derniers mois dans la province de Moxico Leste (Est d'Angola), a annoncé ce mercredi à Cazombo la directrice du Bureau provincial de la santé, Benilde Miguel.

S'adressant à l'ANGOP au sujet de la situation épidémiologique dans la région, elle a indiqué que la province a enregistré 204 cas depuis le mois de juin, la municipalité de Luau constituant l'épicentre de la maladie.

La directrice du Bureau provincial de la santé a précisé que, sur ces 204 patients, 192 sont guéris et 12 continuent de recevoir des soins médicaux dans différents établissements de santé.

Parmi les 12 cas actifs, a-t-elle poursuivi, six ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures dans les municipalités de Cazombo et de Luau, notamment chez un nourrisson de 21 jours contaminé par sa mère.

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Benilde Miguel a ajouté qu'environ 582 personnes font l'objet d'un suivi et sont en cours de vaccination pour avoir été en contact avec des patients infectés.

Elle a souligné que des campagnes de vaccination et de sensibilisation se poursuivent au sein des communautés afin de renforcer les mesures de prévention.

La directrice a également indiqué qu'une équipe mobile de dépistage et de vaccination a été déployée à la frontière avec la République démocratique du Congo (RDC) pour endiguer l'importation de la maladie.

La variole du singe (Mpox) est une maladie virale transmise par contact étroit avec des personnes ou des animaux infectés.

Les symptômes comprennent de la fièvre, des douleurs corporelles, un gonflement des ganglions lymphatiques et des éruptions cutanées formant des vésicules.