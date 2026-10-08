Angola: Construction du barrage de Bero - 24 % d'exécution physique réalisés

Moçâmedes — Les travaux du barrage de Bero, dans la province de Namibe, ont atteint un taux d'exécution physique de 24 % et progressent à un rythme soutenu, selon le Ministère de l'Énergie et de l'Eau.

Dans un communiqué de presse, le ministère indique que ce projet constitue une intervention structurelle de l'Exécutif visant à renforcer la sécurité hydrique, à dynamiser la production agricole et à améliorer l'approvisionnement en eau des populations, avec un impact direct sur le développement économique et social de la région.

Le barrage de Bero, doté d'une capacité de stockage d'environ 81,4 millions de mètres cubes d'eau, permettra d'assurer l'irrigation de près de 1 417 hectares de terres arables, créant ainsi les conditions propices à l'augmentation de la production agricole, au renforcement de la sécurité alimentaire et au développement durable du secteur agro-pastoral.

En matière d'approvisionnement public, cette infrastructure hydraulique contribuera également au renforcement des systèmes de captage, de traitement et de distribution d'eau potable, avec un impact direct sur la ville de Moçâmedes.

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Ce projet s'inscrit dans la politique de l'Exécutif visant à élargir et à améliorer l'accès des populations à l'eau, favorisant ainsi de meilleures conditions de santé publique, la dignité des familles et la qualité de vie.

Sur le plan socio-économique, le projet prévoit l'emploi de 5 500 jeunes.

Les travaux ont débuté en mars 2025 et leur achèvement est prévu pour mars 2028.

Selon le communiqué, sa mise en œuvre représente également un investissement stratégique pour attirer de nouveaux investissements, développer l'activité entrepreneuriale, dynamiser les économies locales et générer des emplois de manière durable. Bien plus qu'un simple ouvrage hydraulique, ce projet s'inscrit dans une vision à long terme axée sur la valorisation des ressources en eau et l'amélioration des conditions de vie des populations.

À cet égard, le gouvernement réaffirme son engagement à accélérer la construction d'infrastructures structurantes, à réduire les disparités d'accès à l'eau et à jeter les bases solides d'un développement économique plus diversifié, résilient et durable.