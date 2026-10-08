Angola: Annonce d'un Agenda régional pour l'éducation environnementale dans le Sud du pays

Benguela — La ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho Pereira, a annoncé ce mercredi l'intention d'établir un Agenda régional pour l'éducation environnementale dans le Sud, prévoyant des actions prioritaires à mettre en œuvre conjointement par différentes provinces.

Lors de son intervention à l'ouverture de la Rencontre régionale sur l'éducation environnementale pour la zone Sud, qui s'est tenue à Benguela sous le thème « Défis communs, solutions partagées », la ministre a exprimé l'espoir que ces actions d'éducation environnementale soient reproduites dans tout le pays.

Pour la ministre de l'Environnement, le futur Agenda régional pour l'éducation environnementale dans le Sud sera bien plus qu'un simple document ; l'enjeu est d'en faire un véritable instrument de travail, de coopération et de mobilisation pour les différents acteurs des diverses provinces.

À cet égard, elle a désigné la gestion des déchets solides comme l'un des domaines nécessitant une attention particulière, car elle est directement liée à l'assainissement, à la santé publique, à la protection des sols et des aquifères, ainsi qu'à la qualité de vie des populations.

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Elle a souligné que la résilience environnementale de la région Sud dépendrait de la coopération entre les gouvernements provinciaux, les administrations locales, les établissements d'enseignement et de recherche, les entreprises, les organisations de la société civile, les partenaires au développement et les communautés.

« L'avenir environnemental de notre région commence par les décisions que nous prenons aujourd'hui. Et chaque décision compte, chaque comportement compte, chaque communauté mobilisée compte », a-t-elle souligné.

L'expérience de Benguela

Elle a mis en avant les premiers résultats du modèle de collecte des déchets en porte-à-porte mis en œuvre à Benguela, considérant cette expérience comme une étape importante dans la recherche de solutions adaptées à la réalité locale.

Selon la ministre, l'expérience de Benguela doit être évaluée en permanence et partagée avec d'autres provinces, afin de permettre aux initiatives locales de se transformer en réponses régionales.

Elle a toutefois souligné que l'amélioration de la gestion des déchets ne dépend pas uniquement des systèmes de collecte, mais aussi de la manière dont les citoyens produisent, consomment, réutilisent et se débarrassent des matériaux.

Par ailleurs, elle a plaidé pour la transformation de l'éducation à l'environnement en une culture collective, visant à renforcer la capacité à relever les défis environnementaux dans le sud de l'Angola, grâce à l'implication des institutions publiques et privées, des écoles, des communautés, des entreprises et des organisations de la société civile.

Dans ce contexte, la ministre de l'Environnement a souligné l'importance d'une action coordonnée des provinces face à des problèmes tels que le changement climatique, la dégradation des écosystèmes, la pression sur les ressources naturelles et la gestion des déchets solides.

Selon la ministre, les défis environnementaux de la région Sud « ne connaissent pas de frontières administratives » ; c'est pourquoi elle a prôné des réponses coordonnées, cohérentes et adaptées aux spécificités de chaque communauté.

« L'éducation à l'environnement doit jouer un rôle central dans nos stratégies », a-t-elle affirmé, ajoutant qu'éduquer à l'environnement signifie également former des citoyens capables de comprendre le lien entre leurs choix quotidiens et l'équilibre des écosystèmes.

Réduction des plastiques

En matière de réduction de la pollution plastique, la ministre a évoqué le Plan d'action national pour l'élimination progressive des plastiques à usage unique (2025-2027), conformément à la législation nationale en vigueur.

À cet égard, elle a appelé à une large participation des citoyens, producteurs, importateurs, commerçants, opérateurs économiques et autres parties prenantes afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par ce plan.

« Le changement commence aussi par de petits gestes, comme le refus de produits jetables lorsqu'il existe des alternatives réutilisables, la réutilisation des sacs et le tri correct des déchets », a-t-elle souligné.

La ministre estime que ces pratiques peuvent contribuer à un changement culturel tout en ouvrant des opportunités pour l'innovation, l'entrepreneuriat et le développement de l'économie circulaire.

Par ailleurs, elle a souligné l'importance d'intégrer l'éducation à l'environnement dans les écoles, les églises, les casernes, les marchés, les quartiers, les entreprises, les communautés rurales et les espaces publics.

« La protection de l'environnement doit être considérée comme une responsabilité collective. Nous devons transformer la conscience environnementale en une culture collective », a-t-elle conclu.