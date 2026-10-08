MZUZU — L'Église catholique du Malawi a célébré samedi 3 octobre, au stade de Mzuzu, le centenaire de la Journée Mondiale des Missions, instituée en 1926 par le Pape Pie XI comme une occasion de prier et de collecter des fonds pour soutenir l'oeuvre des missionnaires à travers le monde.

La célébration, axée sur le thème du message de la Journée Mondiale des Missions 2026 « Unis dans le Christ, unis dans la mission », a réuni des Évêques, des prêtres, des religieux et religieuses, des fidèles laïcs, des représentants du gouvernement et des invités de différentes confessions chrétiennes.

Ce centenaire a été l'occasion de retracer le parcours de l'Église dans le pays et de rappeler la contribution des missionnaires et des fidèles qui, par la prière, le sacrifice et la générosité, ont favorisé la diffusion de l'Évangile.

La coopération missionnaire et l'action des OEuvres Pontificales Missionnaires (OPM) ont contribué à la croissance de l'Église locale en participant à l'annonce de l'Évangile, à la catéchèse, à la formation sacerdotale et religieuse, à l'éducation ainsi qu'aux oeuvres dans les domaines de la santé et du développement humain.

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Les signes de cette généreuse contribution se retrouvent dans le tissu de vie qui s'épanouit autour des églises, des écoles, des hôpitaux, des communautés et des séminaires dans tout le pays.

Au cours de cet événement, Mgr Vincent Mwakhwawa, président de la Commission pour la mission de la Conférence épiscopale du Malawi, a souligné le rôle des OPM dans la croissance de l'Église locale et a invité les paroisses à participer à la collecte de fonds de la Journée Mondiale des Missions. Les dons sont versés au Fonds universel de solidarité, grâce auquel l'Église du Malawi contribue au soutien des communautés et des oeuvres missionnaires dans le monde.

Les dons témoignent de la participation croissante de l'Église malawienne à la mission universelle. Le père Peter Ephraim Madeya, directeur national des OPM du Malawi, a indiqué que les contributions au Fonds universel de solidarité avaient augmenté de 80 % en 2025, espérant une réponse encore plus importante en cette année du centenaire. Selon Madeya, le Malawi passe progressivement du statut d'Église bénéficiaire d'aides missionnaires à celui d'une Église active dans la prière et la collecte de ressources destinées à la mission de l'Église universelle.

La célébration a également mis l'accent sur la contribution des laïcs à l'oeuvre missionnaire. Fort de la grâce reçue lors du baptême, chaque catholique est appelé à être missionnaire au sein de sa famille, de sa paroisse, sur son lieu de travail et au sein de sa communauté.

Les baptisés catholiques ont été invités à prier pour les missions, à s'engager concrètement et à contribuer au Fonds universel de solidarité.

La contribution des OPM dans les domaines de l'éducation, de la santé, des services sociaux et du développement humain a également été saluée.

Sur le thème de la formation missionnaire, le père Dinh Anh Nhue Nguyen, Secrétaire Général de la Congrégation Pontificale pour les missions, a souligné la responsabilité de chaque baptisé dans la mission de l'Église. Sa présence a également mis en évidence le lien entre l'Église du Malawi et l'Église universelle, ainsi que l'idée que la mission appartient à l'ensemble du Peuple de Dieu.

Dans son homélie, Mgr Peter Adrian Chifukwa, Évêque de Dedzam, a invité les catholiques à renforcer leur identité missionnaire, en évoquant la nécessité de transformer les communautés chrétiennes, les familles et les parents en réalités authentiquement missionnaires. Une communauté missionnaire est appelée à aller à la rencontre de son territoire et à porter le Christ aux autres ; une famille missionnaire, à témoigner de la foi et à la transmettre aux nouvelles générations ; les parents, à être les premiers témoins et éducateurs de la foi au sein du foyer.

Le centenaire est ainsi présenté non seulement comme une célébration du passé, mais aussi comme le début d'une nouvelle phase missionnaire. Après un siècle au cours duquel le Malawi a bénéficié du soutien de la coopération missionnaire, l'Église locale est appelée, de plus en plus, à partager ses dons avec l'Église universelle.

Pour les cent prochaines années, le document met en avant comme priorités une formation missionnaire plus approfondie, des familles et des communautés plus engagées, une plus grande générosité et un engagement renouvelé de chaque baptisé dans la mission d'annoncer et de témoigner de l'Évangile de Jésus. (EG)