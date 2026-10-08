Gabon: Lambaréné - L'UDB à l'écoute des commerçantes du quartier Carrière

Dans le cadre de ses activités de proximité et de son engagement en faveur des populations, la Délégation du 2e Arrondissement de Lambaréné de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) a organisé, mardi 6 octobre, une rencontre avec les commerçantes du petit marché du Carrefour Pavé, au quartier Carrière.

Cette rencontre, conduite par la Compagnonne Nadège Doutsona Mamboundou, Déléguée des Femmes du 2e Arrondissement de Lambaréné, a réuni plusieurs responsables de la délégation, notamment le Délégué des Jeunes, la Trésorière, la Trésorière Adjointe ainsi que la Déléguée du quartier Carrière 4.

Les échanges ont porté essentiellement sur les conditions d'exercice des activités commerciales, les difficultés auxquelles sont confrontées les commerçantes ainsi que leurs différentes préoccupations et attentes.

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Au terme des échanges, un soutien financier a été octroyé afin de contribuer à la poursuite et à l'achèvement des travaux restant à réaliser au niveau du marché. Ce soutien a été octroyé par l'Honorable Séraphin Akure Davain, Vice-Président de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB), dans le cadre de son engagement en faveur des initiatives locales et de l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations.

Le Compagnon Jean Daniel Biye, Délégué du 2e Arrondissement de Lambaréné, ainsi que le Compagnon Bernard Ossavou, Secrétaire Administratif, n'ont pas pu prendre part à cette rencontre, étant retenus par d'autres obligations.

À travers cette démarche de proximité, la Délégation du 2e Arrondissement entend renforcer le dialogue avec les populations et rester attentive aux réalités quotidiennes auxquelles elles sont confrontées. Une approche qui vise notamment à favoriser l'accompagnement des initiatives locales et à contribuer, dans la mesure des moyens disponibles, à l'amélioration durable des conditions de vie et de travail.

Cette rencontre avec les commerçantes du quartier Carrière s'inscrit ainsi dans la volonté affichée de l'UDB de maintenir une présence de terrain et un dialogue régulier avec les populations du 2e Arrondissement de Lambaréné.