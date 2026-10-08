C'est ce mercredi 07 octobre 2026 à Baraka-Mission, siège de l'Église Évangélique du Gabon (EEG), que se sont ouverts les travaux de la Commission Scolaire de l'Enseignement Privé Protestant (CSEPP) pour l'année académique 2026-2027.

Placée sous le thème "Management des unités scolaires : cas de l'enseignement privé protestant", cette session s'ouvre dans un contexte institutionnel particulier pour l'EEG.

La modérature des travaux a été confiée au Pasteur Ndong Mbegha Clotaire, sous le regard attentif du Comité des Sages mis en place par le Ministère de l'Intérieur et du Président de l'Administration Provisoire de l'Église Évangélique du Gabon, le Pasteur Président Thierry Constant Ndong Nang.

La légalité et la continuité du service réaffirmées

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Pour l'ouverture officielle, c'est le Vice-président Secrétaire Administratif, le Pasteur Benoît Begone, en sa qualité de Président de la Commission, qui a prononcé l'allocution d'orientation. Il a tenu à rappeler avec clarté le contexte exceptionnel que traverse l'Église afin de rassurer le corps éducatif.

"Qu'il me soit permis de rappeler laconiquement les faits qui ont récemment affecté l'Église Évangélique du Gabon, notre Église", a-t-il introduit.

Revenant sur l'origine de la crise, il a rappelé que le Synode de fin et de renouvellement de mandat du Pasteur Président, tenu du 3 au 10 août 2026, a appelé l'arbitrage du Ministère de l'Intérieur, lequel a rendu deux décisions majeures :

La première, en date du 15 août, portant suspension à titre conservatoire du Directoire issu du Xe Synode. La seconde, en date du 15 septembre, portant mise en place du Comité des Sages, décision entérinée en Conseil des Ministres le 18 septembre dernier à Port-Gentil.

"Le Comité des Sages a ensuite procédé à l'installation du Bureau de l'Administration Provisoire de l'Église Évangélique du Gabon, laquelle est fondée en droit à conduire les affaires de l'Église et partant, de celles de la Commission Scolaire de l'Enseignement Privé Protestant."

Un message fort pour balayer les doutes sur la validité de cette année scolaire : "Mesdames et Messieurs, la situation exceptionnelle que traverse l'Église Évangélique du Gabon ne saurait avoir la moindre incidence sur notre ordre d'enseignement en général et sur notre corps administratif et enseignant en particulier, et ce pour deux raisons majeures."

Il a avancé deux garanties :

1. La période transitoire actuelle est placée sous la haute surveillance de l'État.

2. Les décisions et résolutions de la présente Commission Scolaire sont revêtues du sceau de la légalité par l'entremise de l'Administration Provisoire.

Les défis du management et l'exigence déontologique

Au-delà du rappel juridique, l'Administration Provisoire a dressé un état des lieux sans complaisance de l'Enseignement Privé Protestant.

"Je tiens à rappeler que l'Enseignement Privé Protestant doit relever de nombreux défis parmi lesquels le renforcement des capacités du personnel administratif et pédagogique, la situation des bénévoles ainsi que la vétusté et l'insuffisance des infrastructures."

Des défis qui, selon la nouvelle équipe dirigeante, appellent une réflexion collégiale :

"Ces défis appellent une réflexion collégiale et des pistes de solutions réalistes et réalisables à court, moyen et long terme."

C'est tout le sens du thème de cette année : penser un management moderne, efficace et adapté aux réalités de l'école protestante.

L'Administration Provisoire a ensuite tenu à remettre au centre les principes déontologiques fondamentaux : "Au-delà de ces points de tension d'ordre hétérogène, il convient de réaffirmer les principes déontologiques qui président à l'exercice de l'enseignement à savoir l'intérêt supérieur de l'apprenant, le respect de la dignité, la neutralité, la laïcité, l'impartialité, l'équité, la probité, l'intégrité, l'exemplarité et la protection."

> "Ces principes doivent concourir au premier chef au bien-être des apprenants."

Droits, obligations et conformité avec l'État

Dans un ton à la fois paternaliste et ferme, le Président de la Commission a rappelé les obligations qui pèsent sur chaque acteur : "Mesdames et Messieurs, vous êtes titulaires de droits mais également astreints à des obligations. Il appartient à chacun dans le périmètre de ses attributions de veiller à la continuité du service sans interruption ni entrave, à son poste de travail comme dans son lieu d'affectation."

"À ce titre, j'attends de chacune et de chacun une implication véritable et sincère dans l'exercice de ses fonctions, appréciée à l'aune des résultats conformes aux objectifs préalablement définis."

Et de mettre en garde contre toute dérive : "Les considérations personnelles, fussent-elles subjectivement ou objectivement légitimes, visent à détourner vos missions de leur fin et ternir l'image de l'Enseignement Privé Protestant."

C'est par un appel à la responsabilité collective qu'il a déclaré les travaux ouverts :

"Il nous revient désormais de démontrer à nos partenaires, aux parents d'élèves et aux élèves qui nous renouvellent leur confiance, que notre enseignement demeure en pleine conformité avec les directives du Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Instruction Civique et de la Formation Professionnelle pour l'année académique 2026-2027."

"Par conséquent, je déclare ouverts les travaux de la présente Commission Scolaire de l'Enseignement Privé Protestant."

Les travaux se poursuivent en ateliers autour du management des unités scolaires, du renforcement des capacités et de la préparation des états généraux de l'Enseignement Privé Protestant.