Afrique: Le continent cherche de nouveaux financements pour l'inclusion

Plus d'un milliard de Fcfa : c'est le montant que le Togo a consacré à un programme d'équipements pour les personnes en situation de handicap. Cette expérience inspire des responsables africains des politiques sociales, réunis depuis mercredi à Lomé pour réfléchir à de nouvelles façons de financer l'inclusion.

Le projet d'appui vise à améliorer les conditions de vie de plus d'un million de personnes. Il doit aussi renforcer le cadre juridique pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite à la santé, à l'éducation, à l'emploi et à la protection sociale.

Les échanges portent sur des sources encore peu exploitées : financement climatique, égalité des sexes, aide humanitaire. L'objectif est de mieux intégrer les besoins des personnes handicapées dans les systèmes de gestion des finances publiques et de faire de leur inclusion une priorité dans les mécanismes de financement du développement.

Les participants veulent aussi élaborer une position africaine commune pour renforcer le plaidoyer auprès des institutions financières internationales.