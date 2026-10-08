Togo: Cimtogo explore le combustible issu de déchets

Filiale du géant allemand du ciment Heidelberg Materials, Cimtogo explore une nouvelle voie pour réduire sa dépendance aux combustibles fossiles : utiliser des déchets, notamment plastiques, comme source d'énergie dans la fabrication du ciment.

L'entreprise répond ainsi à la raréfaction des ressources et à la nécessité de réduire les émissions de CO₂ de l'industrie cimentière, fortement liées à la production de clinker. Elle agit sur plusieurs leviers. Elle a d'abord mis au point un nouveau type de ciment contenant moins de clinker. Elle étudie désormais le remplacement du charbon utilisé dans ses fours par des combustibles issus des déchets. Dans cette démarche, Cimtogo s'est rapprochée de structures nationales spécialisées dans la collecte, le tri et la valorisation des déchets.

Une délégation de l'entreprise s'est rendue à Green Industry Plast-Togo (GIP Togo), où elle a découvert les étapes de transformation des déchets plastiques, du tri jusqu'aux produits finis. Pour Gado Bemah, directeur général de GIP, cette évolution pourrait ouvrir de nouveaux débouchés aux acteurs de la filière déchets.

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Les échanges ont porté sur les procédés de transformation, la valorisation des déchets et les pistes de collaboration. L'ambition affichée est de contribuer à une économie circulaire au Togo, en donnant une valeur énergétique à des déchets jusque-là considérés comme des rebuts. Les discussions vont se poursuivre.