Togo: Sara FC et la Jeunesse club d'Agoènyivé promus

8 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Deux clubs accèdent à la première division du championnat de football (D1 Lonato) : Sara FC, de Bafilo (région Centrale), et la Jeunesse club d'Agoènyivé (JCA), à Lomé.

Ils ont validé leur billet mercredi, à l'issue des matchs aller-retour des play-offs de deuxième division. Dans la zone sud, la JCA a éliminé l'Association sportive de la forêt sacrée (ASFOSA). Dans la zone nord, Sara FC s'est défait de Kakadl de Défalè. Les deux promus se retrouveront bientôt en finale pour désigner le champion de D2 de cette saison.

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