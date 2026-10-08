Soudan: L'ambassadeur du pays présente ses lettres de créance à la présidente de la République de Namibie

L'ambassadeur soudanais Osman Abu-Fatima a présenté, mercredi 7 Octobre 2026 à Windhoek, ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur non résident du Soudan auprès de la Namibie à la présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah, lors d'une cérémonie au palais présidentiel.

Il a transmis les salutations du chef du Conseil Souverain de Transition, Lit-Gen Abdel Fattah al-Burhan, et réaffirmé la volonté du Soudan de renforcer l'amitié et la coopération avec la Namibie.

L'ambassadeur a exposé l'évolution de la situation au Soudan, les conséquences humanitaires de la guerre menée par les Forces de soutien rapide (FSR), soutenues de l'extérieur, ainsi que les efforts du gouvernement pour préparer un dialogue national soudanais-soudanais, en insistant sur la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du pays et sur la nécessité de mettre fin aux ingérences étrangères.

La présidente namibienne a exprimé la solidarité de son pays avec le peuple soudanais et son souhait de voir la paix s'instaurer, en soulignant l'importance d'un consensus national et de solutions portées par les Soudanais eux-mêmes, tout en partageant l'expérience namibienne en matière de paix et de stabilité.

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Les deux parties ont évoqué l'activation du mécanisme de consultation politique prévu par un mémorandum de 2020, en vue d'une première session prochaine pour examiner la coopération dans les domaines minier, agricole et éducatif, ainsi que le renforcement des liens entre secteurs privés, avec une préparation anticipée de la coopération économique et commerciale pour l'après-guerre.

L'ambassadeur s'est engagé à oeuvrer à l'élargissement du partenariat bilatéral et au renforcement de la coordination au sein de l'Union africaine et des Nations Unies.