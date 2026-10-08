Soudan: Le pays participe au sommet sur la richesse animale en France

Le Soudan participe avec une délégation du ministère de la Richesse animale, présidée par le directeur général des pâturages et des fourrages, M. Abdel Moneim Osman Hassan, et des représentants de l'Autorité de sécurité économique et d'un représentant du chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan à Paris, à la 35e édition du Sommet de la richesse animale qui se tient à Clermont-Ferrand, en République française, du 6 au 9 octobre courant

Le sommet est consacré aux questions relatives à la richesse animale et au développement des produits animaux, avec la participation de plus de 120 pays, ce qui en fait l'un des principaux forums mondiaux spécialisés dans ce secteur

Au cours de sa participation, la délégation soudanaise a présenté les énormes potentialités dont jouit le Soudan dans le domaine de la richesse animale et de ses produits. Le Soudan a en effet été choisi pour représenter le continent africain dans l'axe de la richesse animale et du pâturage parmi les activités de l'Année internationale des pâturages, des éleveurs et des agricultrices pour l'année 2026, au côté de la Mongolie, de la Colombie et de l'Espagne, qui représentent le reste des continents du monde.