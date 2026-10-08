Soudan: Le pays se prépare pour la conférence COP31

Un atelier de formation de la délégation du Soudan aux négociations de la 31e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, organisé par le Conseil suprême de l'environnement et des ressources naturelles du 6 au 8 octobre courant au Grand Hôtel à Khartoum, a passé en revue les développements relatifs à l'action climatique et aux engagements internationaux.

Les discussions ont porté sur la Convention-cadre des Nations unies et l'Accord de Paris, y compris le cadre juridique de la Convention, les engagements qui incombent aux États, ainsi que les mécanismes de négociation et de prise de décision au sein des Conférences des Parties

Les axes abordés ont également inclus le dossier du financement climatique, l'appel à augmenter le financement de l'adaptation et à combler le déficit de financement, ainsi que la facilitation de l'accès du Soudan aux fonds financiers.