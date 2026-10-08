Ethiopie: Le Premier ministre Abiy met en avant la coopération et l'apprentissage mutuel entre le pays et le Nigeria

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré avoir eu des entretiens avec le vice-président nigérian Kashim Shettima, qui effectue actuellement une visite de travail de trois jours en Éthiopie dans le cadre de l'échange entre les dirigeants éthiopiens et nigérians.

Le Premier ministre a souligné que l'Éthiopie et le Nigeria, deux des nations les plus peuplées et les plus diversifiées d'Afrique, disposaient de précieuses occasions d'apprendre l'une de l'autre et de partager leurs expériences.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a déclaré que cet échange renforcerait encore la coopération bilatérale tout en permettant aux deux pays de tirer parti de leurs expériences respectives pour relever les défis communs en matière de développement.

Cette rencontre de haut niveau intervient alors que l'Éthiopie et le Nigeria cherchent à approfondir leur coopération stratégique et à tirer parti de leur potentiel démographique et économique au service d'un développement africain plus large.