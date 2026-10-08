Ethiopie: Aucune entité ne peut empêcher le pays d'obtenir un accès à la mer, déclare Abadula Gemeda

Addis Ababa — « Aucune entité ne peut empêcher l'Éthiopie d'obtenir un accès à la mer », a déclaré à l'ENA l'ancien président de la Chambre des représentants du peuple (HPR), Abadula Gemeda.

Abadula a ajouté que la perte de l'accès maritime du pays résultait de décisions prises par un nombre restreint d'individus, sans consultation nationale plus large.

L'Éthiopie a été privée d'accès à la mer à la suite de décisions qui n'ont pas fait l'objet d'un débat national adéquat ni d'une délibération s'inscrivant dans un cadre juridique formel, a noté l'ancien président.

Il a fait valoir que les adversaires historiques de l'Éthiopie cherchaient depuis longtemps à empêcher le pays d'obtenir un accès à la mer, notamment en soutenant des forces opérant depuis l'intérieur même de l'Éthiopie.

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Selon Abadula, après l'échec de tentatives répétées visant à vaincre militairement l'Éthiopie, ses adversaires ont réorienté leur stratégie vers le soutien à ce qu'il a qualifié de « collaborateurs internes ». Il a cité le rôle présumé de l'Égypte dans le soutien à la formation du mouvement érythréen Shabia et du TPLF comme exemples de ces efforts.

Il a déclaré que ces événements avaient finalement conduit à des décisions qui ont porté atteinte aux intérêts nationaux de l'Éthiopie, notamment la perte de son accès à la mer.

Abadula a notamment remis en cause le processus par lequel l'Éthiopie a perdu son débouché maritime, faisant valoir que cette question n'avait pas fait l'objet d'un débat national suffisant ni d'une délibération juridique formelle.

« Aucune décision n'a été prise concernant la question de l'accès à la mer à l'issue de discussions ou d'accords conclus dans le cadre d'une instance formelle et juridique », a-t-il déclaré.

Il a également remis en question l'autorité constitutionnelle dont disposait alors le gouvernement de transition pour prendre des décisions d'une telle ampleur avant l'adoption de la Constitution.

Selon lui, malgré l'absence d'un ordre constitutionnel pleinement établi, des décisions ayant des implications profondes pour les intérêts nationaux de l'Éthiopie ont été prises par un nombre restreint de personnes sans consultation publique élargie.

Il a qualifié la perte de l'accès à la mer de revers historique majeur pour l'Éthiopie, compte tenu de l'importance de cet accès pour les intérêts économiques et stratégiques du pays.

Abadula a salué les efforts actuels du gouvernement visant à garantir l'accès à la mer par le biais de négociations pacifiques, de la prise en compte des intérêts mutuels et d'une approche fondée sur le compromis.

Il a souligné que l'aspiration de l'Éthiopie à obtenir un accès à la mer constituait un enjeu national à long terme qui ne pouvait pas être simplement mis de côté.

« Il est impossible de maintenir l'Éthiopie coupée de la mer », a déclaré Abadula.