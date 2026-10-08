Tunisie: Méduses - Une forte présence d'une espèce exotique observée sur les côtes tunisiennes

Tunis — De nombreux spécimens de "Phyllorhiza punctata", une espèce de méduse originaire du Pacifique occidental, ont récemment été observés sur plusieurs plages du golfe de Tunis, notamment à La Marsa, Gammarth et Hammam Chott, selon l'Association TunSea pour la Science Participative.

Cette méduse, reconnaissable à sa forme arrondie et translucide parsemée de points blancs, peut atteindre environ 50 centimètres de diamètre. Espèce introduite en Méditerranée, elle pourrait être transportée d'une région à l'autre par le trafic maritime, tandis que son mode d'arrivée en Tunisie n'a pas été établi avec certitude, précise l'association.

Son apparition en nombre important n'est toutefois pas une première en Tunisie. Le premier signalement scientifique documenté remonte à août 2012, dans le lac de Bizerte. Des individus juvéniles puis adultes avaient alors été observés entre septembre et novembre de la même année, avant de nouvelles observations en 2013, indiquant la présence d'une population susceptible de se reproduire localement.

La récente prolifération constitue donc une nouvelle vague d'observations d'une espèce déjà présente dans les eaux tunisiennes, plutôt qu'une nouvelle introduction, souligne TunSea.

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La piqûre de cette méduse est généralement légère et l'espèce n'est pas considérée comme particulièrement dangereuse pour l'homme. L'association recommande néanmoins de ne pas toucher les spécimens échoués ou présents dans l'eau, notamment par précaution pour les enfants.

Au-delà du risque pour les baigneurs, la présence de ces méduses en grand nombre mérite d'être suivie en raison de leur alimentation, principalement constituée de zooplancton. Une forte abondance pourrait accroître la pression sur les ressources alimentaires disponibles dans le milieu marin et, potentiellement, affecter le réseau trophique.

Dans d'autres régions du monde, des impacts sur les oeufs et larves de poissons et de crustacés ainsi que des perturbations de certaines activités de pêche liées à l'accumulation de méduses dans les filets ont été documentés. Ces effets restent toutefois à évaluer dans le contexte tunisien et ne permettent pas, à ce stade, d'affirmer qu'ils se produisent dans le golfe de Tunis, précise l'association.

TunSea appelle enfin les citoyens à signaler leurs observations, en indiquant le lieu, la date, le nombre approximatif de méduses et leur taille, accompagnés si possible de photographies ou de vidéos prises sans les toucher. Ces données doivent contribuer à confirmer l'espèce et à suivre son évolution et sa répartition.

L'association Tunse, est une plateforme tunisienne de science participative et citoyenne qui promeut les actions éducatives et l'innovation, l'échange d'informations et la coopération entre les mouvements de jeuness, les associations, les pêcheurs, les scientifiques et les citoye,s dans divers domaines des sciences marines au niveau local.