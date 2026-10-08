Angola: L'Expo Bengo présente des nouveautés

8 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FS/CJ/PA/SB

Caxito — La présentation du projet « Transforma Aqui » et la signature de contrats de financement figurent parmi les principales nouveautés de la 2e édition de l'Expo Bengo 2026, qui se tient de jeudi à dimanche au marché de Panguila.

Selon le programme, la présentation du projet Transforma Aqui sera assurée par le ministère de l'Industrie et du Commerce, tandis que la formalisation des contrats de financement bénéficiera de la participation du Fonds d'appui au développement agricole (FADA).

Parmi les nouveautés de cette édition, on note également la tenue d'un forum d'affaires, destiné à favoriser les échanges entre entrepreneurs, producteurs, investisseurs et partenaires commerciaux potentiels.

Le programme comprend également une vente aux enchères de chaussures, parmi les activités prévues pour les quatre jours de l'événement.

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L'administrateur de la société C. Calas Eventos, Inocêncio Kipungo, a souligné comme autre innovation la préparation de trois pavillons, dont un plus grand, destiné aux entreprises du secteur industriel.

Selon lui, cette mesure fait suite aux problèmes d'espace rencontrés lors de la première édition, permettant ainsi une plus grande participation et une meilleure visibilité des entreprises du secteur.

Les 12 municipalités de la province bénéficieront également d'espaces d'exposition agrandis pour les produits agricoles, les machines, les équipements et autres biens de fabrication locale, renforçant ainsi l'accent mis sur la valorisation de la production nationale.

L'Expo Bengo 2026 vise à promouvoir la production nationale, à rapprocher producteurs et acheteurs et à créer de nouvelles opportunités commerciales pour les entrepreneurs de la province et du pays. Plus de 400 exposants nationaux et internationaux y participeront.

La cérémonie d'ouverture sera présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns de Oliveira, accompagné notamment de la gouverneure de la province de Bengo, Maria Antónia Nelumba.

Cette édition mettra en lumière des entreprises et des institutions des secteurs du commerce, de la logistique et du transport, de la métallurgie, du mobilier et de la décoration, des technologies de l'information et de la communication, de l'hôtellerie et du tourisme, de l'agroalimentaire, de la banque et de l'assurance, entre autres.

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