Sénégal: Goudiry - Un enfant tué sur la RN1, les populations réclament des ralentisseurs

Un enfant âgé de moins de huit ans a été mortellement fauché, mercredi 7 octobre 2026, par une ambulance sur la Route nationale 1 (RN1), à hauteur de Goudiry. L'accident a suscité plusieurs cris de détresse parmi les populations locales, qui renouvellent leur demande d'installation de ralentisseurs sur cet axe traversant la commune.

Le drame s'est produit aux environs de 17 heures. Selon les informations recueillies sur place, l'ambulance revenait de Tambacounda en direction de Bakel lorsqu'elle a heurté l'enfant. La victime, A. Cissakho n'a pas survécu à ses blessures.

Cet accident relance les préoccupations exprimées depuis plusieurs années par les habitants de Goudiry sur la sécurité de la circulation au niveau de la RN1. Plusieurs voix se sont élevées à la suite du drame pour demander la mise en place de dispositifs destinés à réduire la vitesse des véhicules dans les zones à forte fréquentation.

La RN1 traverse la commune et longe notamment des établissements et services fréquentés quotidiennement par les populations, parmi lesquels des écoles, le district sanitaire, la gendarmerie et le tribunal. Cette configuration expose les piétons, notamment les enfants et les personnes se rendant dans les structures sanitaires, aux risques liés à la circulation sur cet axe national.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La demande de ralentisseurs intervient également dans un contexte marqué par d'autres accidents mortels enregistrés dans la commune. Des habitants évoquent notamment le décès récent d'un autre enfant dans des circonstances liées à la circulation sur la RN1.

Dans une lettre ouverte adressée aux autorités, Alhousseynou Bassoum, chargé de mission à la Présidence de la République et coordonnateur départemental de la JPS de Goudiry, a récemment alerté sur la situation sécuritaire autour de cet axe. Il appelle notamment à l'installation de ralentisseurs conformes aux normes, au renforcement de la signalisation et à la matérialisation de passages piétons.

La correspondance préconise également l'installation de panneaux indiquant les zones scolaires et sanitaires, le renforcement des contrôles de vitesse ainsi que l'amélioration de l'éclairage public. Elle demande, plus largement, la réalisation d'un diagnostic de sécurité routière sur les portions de la RN1 traversant les zones fortement fréquentées de Goudiry.