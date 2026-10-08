La République Démocratique du Congo s'est lancée, depuis quelques années, dans la réhabilitation, la construction et la modernisation des infrastructures universitaires afin d'offrir aux étudiants ainsi qu'aux professeurs un environnement de savoir sain.

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la visite de trois bâtiments livrés ce mardi à l'Université pédagogique nationale (UPN), en présence, entre autres, de la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, et de nombreuses autorités nationales et provinciales.

Fin de la quatrième phase des travaux à l'UPN

Cet événement a consacré la quatrième et dernière phase de construction des infrastructures à l'UPN. Fruit d'un chantier d'envergure mené durant près de deux ans par la société ZS Africa Solution, cette ultime étape matérialise la modernisation complète du site.

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Le premier bâtiment, dédié à l'enseignement, abrite 14 auditoires de 91 places chacun (soit une capacité d'accueil de 1 274 étudiants assis), une salle de réunion, des zones de stockage, un ascenseur inclusif ainsi qu'un parc récréatif moderne pour la vie estudiantine. Le deuxième édifice renforce le coeur institutionnel du campus avec un bloc purement administratif de 54 bureaux fonctionnels, doté d'installations sanitaires modernes et de rampes d'accès adaptées.

Enfin, le troisième bâtiment propulse l'établissement à la pointe de la recherche avec un pôle scientifique d'excellence. Ce dernier intègre sept laboratoires de pointe dont deux dédiés à la chimie, deux à la biologie et deux autres à la physique, complétés par une chambre noire exclusive pour les analyses de haute précision, tout en veillant à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

La communauté estudiantine reconnaissante

La livraison de ces trois édifices a suscité la joie de toute la communauté académique. Pour le Coordonnateur des étudiants, Samuel Kombe, ce vaste programme constitue un investissement important pour la jeunesse congolaise.

« Avec des laboratoires modernisés, entièrement équipés selon les standards internationaux, c'est une nouvelle génération de scientifiques et d'ingénieurs qui verra le jour en vue de répondre aux multiples défis auxquels notre pays fait face », a expliqué ce dernier.

Sur le même ton de gratitude, la Rectrice de l'UPN, la Professeure Yvonne Ibebeke Bomangwa Saïla, a exprimé sa reconnaissance au Président de la République et au Gouvernement national pour le travail abattu afin de finaliser ce projet qui consacre la modernisation de cette université.

Une nouvelle page d'histoire pour l'enseignement supérieur congolais

Une nouvelle ère s'ouvre pour l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. Lors de son discours de circonstance, la Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Marie-Thérèse Sombo Ayane, a souligné l'impact sans précédent des chantiers en cours, portés par l'exécutif national sous la coordination de la Première Ministre.

« Sous votre leadership éclairé, le Gouvernement de la République, que conduit Madame la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka, a engagé un vaste programme présidentiel de construction et de rénovation des infrastructures universitaires. L'ampleur et la cohérence de ce projet marquent une nouvelle ère pour l'enseignement supérieur congolais », a-t-elle affirmé.

Le déploiement des infrastructures universitaires s'accélère sur l'ensemble du territoire. De la modernisation des sites historiques à la création de nouveaux établissements, le programme présidentiel ambitionne de doter chaque province d'infrastructures aux standards internationaux. La Ministre a dressé un panorama complet de ces transformations, allant des campus du Grand Kasaï aux projets en phase finale à Kinshasa et dans d'autres provinces.

A l'en croire, à Kinshasa, l'Institut National du Bâtiment et des Travaux Publics (INBTP) finalise sa modernisation. Et l'Université de Bunia est prête pour son inauguration, suspendue temporairement dans l'attente de la stabilisation de la situation sanitaire.

Pour la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, qui coordonne l'action gouvernementale, il s'agit de s'assurer que le cap fixé par la vision présidentielle touche réellement l'ensemble du territoire national. En effet, au quatrième pilier de son Programme d'actions (PAG 2024-2028), le Gouvernement s'est engagé à continuer à moderniser les infrastructures universitaires et à soutenir la recherche scientifique.