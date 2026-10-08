Congo-Kinshasa: 41 millions USD débloqués, Kasaï - Le Gouvernement et la REGIDESO à l'assaut du déficit d'eau potable !

Le Gouvernement de la République, à travers le Ministère des Ressources Hydrauliques et de l'Electricité, en collaboration avec la REGIDESO, poursuit ses efforts en faveur de l'accès à l'eau potable dans les provinces de la République démocratique du Congo. A Tshikapa, Chef-lieu du Kasaï, un nouveau pas vient d'être franchi avec le lancement, mardi 6 octobre 2026, des travaux de renforcement du système d'alimentation en eau potable.

Evalué à environ 41 millions de dollars américains et financé avec l'appui de l'Association internationale de développement (IDA) du Groupe de la Banque mondiale, ce projet entend apporter une réponse structurelle au déficit d'eau potable qui affecte une importante frange de la population de cette ville. Les travaux, lancés à la base de la REGIDESO dans le groupement incorporé de Sha Musanda, prévoient notamment la construction de trois réservoirs au sol, de deux nouvelles stations de pompage, la pose de plus de 200 kilomètres de conduites, ainsi que la réalisation de centaines de bornes-fontaines et de milliers de branchements particuliers.

Des infrastructures d'envergure

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence des autorités provinciales, des responsables de la REGIDESO ainsi que de plusieurs invités. Pour les responsables du projet, l'ambition est claire : renforcer durablement la capacité de production, de stockage et de distribution de l'eau potable à Tshikapa.

Selon Deo Kamabu, ingénieur des Opérations à la Cellule d'Exécution des Projets Eau du ministère des Ressources hydrauliques et de l'Électricité (CEP-O/MRHE), représentant le coordonnateur national, ce projet vise précisément à améliorer l'accès des populations de Tshikapa à une eau potable de qualité.

Dans le détail, le projet prévoit la construction de trois réservoirs au sol d'une capacité de 2 500 mètres cubes chacun. Ces ouvrages représenteront une capacité totale de stockage de 7 500 mètres cubes. Deux nouvelles stations de pompage sont également annoncées, en plus de la pose de plus de 200 kilomètres de conduites destinées à étendre et renforcer le réseau de distribution.

L'offre de desserte devra également être renforcée à travers la construction de 488 bornes-fontaines et la réalisation de 12 639 branchements particuliers.

« Ce projet a coûté au gouvernement de la République plus de 40 millions de dollars. Il va consister en la construction de deux nouvelles stations de pompage, trois nouveaux réservoirs de 2 500 mètres cubes chacun et plus de 200 kilomètres de conduites dans cette ville, près de 1 000 nouvelles bornes-fontaines publiques. Nous voulons que chaque maison ait un raccordement », a déclaré le directeur général de la REGIDESO, David Tshilumba Mutombo.

Un appel à l'appropriation de la population

Pour la REGIDESO, la réussite de ce projet ne dépendra pas uniquement de la réalisation des infrastructures. Elle devra également s'appuyer sur l'implication des bénéficiaires. C'est dans cette perspective que le directeur général de la REGIDESO a appelé la population de Tshikapa à s'approprier le projet et à accompagner sa mise en œuvre.

L'objectif poursuivi consiste notamment à rapprocher davantage le service public de l'eau des ménages et à permettre à un plus grand nombre de familles de bénéficier d'un raccordement au réseau.

Cette initiative intervient dans un contexte où l'accès à l'eau potable demeure un défi majeur dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, avec des conséquences directes sur les conditions de vie des populations.

Le Kasaï face à un besoin pressant

Au niveau provincial, le lancement de ces travaux est accueilli comme une réponse à une préoccupation qui touche quotidiennement les populations.

Le vice-gouverneur du Kasaï, Bokele Djoy Ley, a salué un investissement qu'il considère comme important pour résorber le déficit en eau potable et accompagner le développement de la province.

« Dans notre province, le besoin d'eau potable demeure immense. Pour de nombreuses familles, trouver de l'eau reste une préoccupation qui revient chaque matin avant que la journée ne puisse commencer », a-t-il souligné.

Au-delà de la simple question de la desserte, l'accès à l'eau potable constitue un enjeu de santé publique, d'assainissement et de développement. Pour les autorités provinciales, l'amélioration de ce service essentiel devrait contribuer à alléger le quotidien des ménages et à créer des conditions plus favorables au développement de Tshikapa.

Une action inscrite dans le PASEA

Le projet de Tshikapa s'inscrit dans le cadre du Programme d'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement en République démocratique du Congo (PASEA), mis en oeuvre avec l'appui des partenaires au développement.

Avec cet investissement de l'ordre de 41 millions de dollars américains, le Gouvernement entend ainsi renforcer les infrastructures hydrauliques de Tshikapa et améliorer progressivement la couverture du réseau de la REGIDESO.

Le défi sera désormais de concrétiser, dans les délais impartis, les ouvrages annoncés et de traduire cet investissement en résultats tangibles pour les populations. A Tshikapa, l'enjeu est de taille : faire de l'accès à l'eau potable une réalité plus largement partagée dans une ville où cette ressource demeure encore, pour de nombreuses familles, une préoccupation quotidienne.