Congo-Kinshasa: Manque d'infrastructures et d'électricité, Kwango - Cox Kokow Muyangi saisit le Gouvernement Suminwa

Au lendemain du crash d'avion survenu récemment à Kenge, le monde entier a découvert, via les images circulant sur les réseaux sociaux, le niveau de sous-développement de la capitale provinciale du Kwango, qui manque presque de tout. Et toute la province du Kwango souffre notamment d'un manque criant d'électricité et d'infrastructures routières, aéroportuaires et autres. Une situation préoccupante, qui n'a pas laissé indifférent un des notables et dignes fils de cette province, Cox Kokow Muyangi, qui a saisi la Cheffe du Gouvernement centrale de la RDC, par une lettre ouverte datée du 04 octobre dernier.

Kwango, une province laissée pour compte

Tout en se félicitant du bon état de la route Kinshasa-Kenge, il a dressé à l'intention de la Première Ministre, un état des lieux peu reluisant de la province du Kwango, qui est totalement démunie en infrastructures.

« Nous sommes à environ 200 kilomètres de Kinshasa, mais, pour le Gouvernement, nous avons parfois le sentiment d'être à 2.000 kilomètres.

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La route Kinshasa-Kenge est bonne. Nous le reconnaissons et nous en remercions les autorités.

Mais au-delà de Kenge, c'est le néant : Aucune route digne de ce nom ne permet de relier facilement Kenge à Kahemba, Feshi, Kasongo-Lunda et Popokabaka. Une province qui ne parvient pas à relier ses propres territoires à sa capitale provinciale est une province coupée de son propre développement », a-t-il indiqué, tout en déplorant l'absence d'aérodrome sur toute l'étendue de la province.

« Comment une province frontalière, vaste de près de 89.000 kilomètres-carrés peut-elle rester sans aérodrome fonctionnel ? En cas d'insécurité à Kasongo-Lunda, d'épidémie à Kahemba ou de catastrophe dans un territoire éloigné, comment l'Etat va-t-il intervient-il rapidement ? », s'est-il interrogé.

Kenge dans le noir à quelques encablures de Bukanga-Lonzo

Cox Kokow Muyangi a également déploré le manque d'électricité sur l'ensemble du territoire

« Et comment expliquer que Kenge, capitale provinciale, puisse encore rester dans le noir alors que le courant de

Bukanga-Lonzo se trouve à environ 50 kilomètres ?

Le courant était arrivé à Bukanga-Lonzo pour éclairer les truies qui mettent bas, mais ce même courant n'a pas pu arriver à Kenge, où nos mères accouchent encore à la lumière des lampes à huile », a-t-il regretté.

Justice, équité et développement pour le Kwango

Face à cette situation d'oubli et d'abandon dont souffre le Kwango, le notable Cox Kokow Muyangi demande au Gouvernement central d'entreprendre les actions ci-après en faveur de cette province :

Primo, la réhabilitation et la construction des routes inter-territoriales permettant de désenclaver toute la province ;

Secundo, la réhabilitation et la modernisation de l'aérodrome de Kenge, afin de permettre à l'État d'intervenir rapidement en cas d'urgence ;

Tertio, l'extension effective de l'électricité de Bukanga-Lonzo jusqu'à Kenge, pour que l'énergie serve aussi aux populations et particulièrement à nos femmes et à nos enfants ;

Enfin, Cox Kokow Muyangi revendique « une représentation véritable et responsable du Kwango dans les institutions nationales, à la hauteur des aspirations de sa population », a-t-il plaidé, dans sa lettre ouverte, adressée à la Première Ministre Judith Suminwa, tout en réaffirmant son indéfectible attachement à la République.