Congo-Kinshasa: Paix dans le pays - Kinshasa et Luanda en synergie pour contrer l'agression rwandaise !

Félix-Antoine Tshisekedi, Président de la République, a reçu, mardi à la Cité de l'Union africaine, le ministre angolais des Relations extérieures, Tete António, porteur d'un message de son homologue angolais João Lourenço.

Au cœur de cette rencontre, la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi la question du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Un échange qui intervient dans un contexte où la situation dans cette partie du pays continue de mobiliser l'attention des pays de la région.

A l'issue de l'audience, le chef de la diplomatie angolaise a tenu à rappeler la position de son pays face à la situation congolaise. « La République d'Angola ne peut pas être indifférente à ce qui se passe en RDC », a déclaré Tete António.

Pour le Ministre angolais, cette position de Luanda s'explique notamment par les liens historiques qui unissent les deux pays, mais également par leur proximité géographique. Des liens qui, selon lui, rendent difficile toute indifférence face aux événements qui affectent la République démocratique du Congo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A travers cette rencontre avec Félix Tshisekedi, Luanda réaffirme ainsi son attention portée à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et à la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays.