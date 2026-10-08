Madagascar: Liste électorale - La CENI inscrit les électeurs sur leur lieu de travail

La Ceni multiplie les points d'inscription pour toucher les citoyens indisponibles pendant les horaires habituels.

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) étend les opérations de renouvellement intégral de la liste électorale aux lieux de travail. Après les places d'Ambohijatovo et du stade Maki, à Andohatapenaka, ses agents se rendent, depuis cette semaine, dans les bureaux publics pour inscrire les citoyens.

Menée par les antennes de la Ceni dans les districts, cette démarche vise notamment les personnes difficiles à rencontrer à leur domicile en raison de leurs activités professionnelles.

« De nombreux citoyens n'ont pas le temps de se rendre dans les fokontany pour s'inscrire. Nous avons donc mis en place cette méthode consistant à les approcher sur leur lieu de travail. L'objectif est que personne ne perde son droit d'accomplir son devoir de citoyen. Il s'agit également de disposer d'une liste électorale fiable, exacte et complète », a expliqué le président de la Ceni, Thierry Rakotonarivo.

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Les premières inscriptions ont eu lieu auprès de la Présidence de la République, de la Primature et de plusieurs ministères de la capitale. Des opérations ont également été menées au Pôle anticorruption (PAC) et à l'École nationale d'administration (Enam).

Les marchés et les entreprises ciblés

Prévue pour durer plusieurs semaines, cette tournée doit progressivement s'étendre aux marchés, aux lieux accueillant du public et aux entreprises privées.

«Toutes les actions permettant aux citoyens de bénéficier de leur droit seront menées. Une liste fiable reste toutefois l'objectif principal, et non la recherche du nombre», a ajouté le président de la Ceni.

Un site internet spécifique doit également être ouvert pour permettre aux citoyens de s'inscrire en ligne. Dans les chefs-lieux de province, la commission a par ailleurs ouvert des bureaux chargés de recevoir les carnets de recensement des électeurs transmis par les comités des fokontany.

Selon le calendrier provisoire de la Ceni, les inscriptions dans le cadre du renouvellement intégral de la liste électorale devraient s'achever à la fin du mois de novembre.