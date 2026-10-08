Madagascar: Commerce - Le pays vise les marchés chinois

Dix-sept entreprises malgaches se préparent à participer à une exposition internationale en Chine pour présenter leurs produits et nouer de nouveaux partenariats.

L'État avance dans l'ouverture de débouchés commerciaux en Chine. À l'occasion d'un événement international consacré à l'exposition et à l'exportation de produits dans ce pays, auquel les entreprises malgaches sont invitées à participer en Chine du 6 au 11 novembre prochain, la Chambre de commerce d'Antananarivo et le ministère du Commerce et de la Consommation organisent la participation malgache.

Cet événement est ouvert aux entrepreneurs et aux entreprises spécialisées dans la production de produits malgaches. Dix-sept entreprises se préparent à participer à cette exposition. « La période d'inscription pour les personnes intéressées à participer a été prolongée jusqu'au 14 octobre. Des conditions ont été fixées pour ceux qui souhaitent prendre part à cet événement. L'objectif est d'ouvrir des débouchés commerciaux aux entrepreneurs et aux entreprises de notre

pays », a déclaré hier, à Antaninarenina, Tiava Ny Kanto Rajohnson, directeur général chargé du commerce extérieur au sein du ministère du Commerce et de la Consommation.

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Coopération

Parmi les produits qui seront mis en avant figurent notamment les produits alimentaires transformés destinés à l'exportation ainsi que différents produits issus des ressources minières. Cette exposition, accompagnée d'une présentation des produits malgaches, sera également suivie d'une importante rencontre entre entrepreneurs malgaches et chinois à Beijing, à partir du 12 novembre.

Environ cent cinquante entrepreneurs chinois participeront à cette rencontre consacrée aux échanges commerciaux. L'objectif est de développer une coopération commerciale étroite entre Madagascar et la Chine.