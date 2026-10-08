Afrique: Football - Classement FIFA - Les Barea chutent de deux marches

La Fédération Internationale de Football a publié hier le classement mondial actualisé après la récente fenêtre FIFA. La Grande Île est talonnée de très près par les Comores.

Régression prévisible. Madagascar recule de deux places, passant du 104e au 106e rang, au dernier classement FIFA des sélections nationales masculines publié hier. On s'attendait à cette chute vu les résultats des hommes du coach Corentin Da Silva Martins cette année.

Les Barea venaient de s'incliner devant les Super Eagles nigérians (1-2), puis tenus en échec 1 partout par les Taifa Stars de la Tanzanie, lors des deux premières journées des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des nations, lors de la fenêtre FIFA qui a pris fin hier. Au mois de juin, les Barea étaient dévorés par les Lions de l'Atlas marocains (0-4) en match amical. Sa dernière victoire remonte en mars contre le Kirghizistan (5-2), après le match nul de 1 partout contre la Guinée équatoriale en amical.

Sur le continent africain, Madagascar perd également une place, passant du 22e au 23e rang. Le top 10 africain reste inchangé. Loin devant, le Maroc a perdu une place et se trouve au 7e rang mondial, mais il conserve sereinement la position de leader en Afrique. Classé 18e mondial, le Sénégal occupe la place du dauphin sur le continent.

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Surprenant

La sélection sénégalaise surclasse l'Égypte (25e), l'Algérie (28e), la Côte d'Ivoire (29e), le Nigeria (30e), la République démocratique du Congo (40e), le Cameroun (42e), le Mali (47e) et l'Afrique du Sud (48e).

Le Nigeria, considéré initialement comme favori du groupe de Madagascar dans la course à la qualification pour la CAN 2027, a dégringolé lui aussi de quatre marches, de la 26e à la 39e place mondiale et du 4e au 6e rang en Afrique. Les Super Eagles n'ont enregistré qu'une victoire face aux Barea (2-1). Le Nigeria a été surpris par la Guinée-Bissau à la deuxième journée (0-3). Lors d'un match amical durant la récente fenêtre FIFA, la sélection nigériane a ensuite été tenue en échec par la Russie (3-3).

Co-organisatrice de la CAN 2027, la Tanzanie rétrograde de son côté de trois places et se trouve au 115e rang mondial et 29e sur le continent. Surprenante, la Guinée-Bissau a pour sa part réalisé la meilleure progression en grimpant huit marches après sa double victoire contre la Tanzanie (2-0) et le Nigeria (3-0) lors des deux premières journées qualificatives. La Guinée-Bissau se propulse du 132e au 124e rang mondial et du 36e au 34e rang en Afrique.

Dans la région océan Indien, Madagascar reste en tête devant les Comores, 107e mondial et 24e sur le continent africain. Maurice est classée 179e mondial, devant le Djibouti (195e) et les Seychelles, au 205e rang. Le top 10 mondial reste inchangé. L'Espagne conserve le fauteuil de leader devant l'Argentine, la France, l'Angleterre, le Portugal, le Brésil, le Maroc, la Belgique, les Pays-Bas et le Mexique.