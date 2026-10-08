Madagascar: Meutre à Alasora - Un couple et quatre hommes arrêtés dix mois plus tard

Dix mois après le meurtre d'un chauffeur de taxi à Alasora, six personnes ont été arrêtées par la police. Elles sont soupçonnées d'avoir participé au meurtre du chauffeur et au vol de son véhicule. Parmi les suspects figurent un couple et quatre hommes.

L'enquête menée par la police a révélé que les six personnes auraient participé au meurtre, agi de concert et que certaines auraient acheté des biens volés. Pour rappel, un autre homme avait déjà été placé en détention dans le cadre de cette affaire. Les investigations se poursuivent concernant les personnes récemment arrêtées et les résultats de l'enquête devront également être transmis à la justice.

L'affaire avait suscité une vive émotion à la fin de l'année 2025, après la découverte macabre du corps d'un homme de 36 ans à Miadana, Alasora. Chauffeur de taxi, la victime avait disparu plusieurs jours auparavant et faisait l'objet de recherches. Son corps avait été retrouvé dans un bac en plastique, avant d'être dissimulé dans une fosse de toilettes.

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Dix jours après la découverte du corps, les policiers du commissariat d'Alasora avaient interpellé un homme soupçonné d'être impliqué dans le meurtre. Lors de son interrogatoire, il avait cité le nom d'un autre individu qui aurait été avec lui au moment des faits et aurait participé au meurtre du chauffeur. La police s'était alors lancée à sa recherche.

Après plusieurs mois de recherches, le suspect avait finalement été retrouvé et arrêté par les policiers du commissariat d'Alasora à Zafimbazaha.

« L'enquête a ensuite permis d'établir que l'épouse de cet homme aurait également participé à la dissimulation du corps dans la fosse de toilettes. Elle a ainsi été interpellée à son tour. Au cours de son interrogatoire, d'autres personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'affaire ont été citées, conduisant à de nouvelles arrestations.

D'après un responsable de l'enquête, l'un des suspects aurait porté un coup à la tête du chauffeur de taxi à l'aide d'une grosse pierre. Deux autres auraient vendu les pièces métalliques du véhicule à un ferrailleur, tandis qu'un autre aurait acheté le véhicule », a expliqué un responsable de l'enquête.