Madagascar: Rugby à XV - Coupe du pays - Le CEA et le Cosfa, un duel serré

Le CEA Andranomanalina et le Cosfa s'affronteront pour la troisième fois cette saison. Leur duel, en quarts de finale de la Coupe de Madagascar ce dimanche, s'annonce particulièrement disputé.

Le quart de finale de la Coupe de Madagascar entre le CEA Andranomanalina et le Cosfa s'annonce comme l'une des affiches phares du week-end rugbystique ce dimanche au stade Makis Andohatapenaka. Après deux confrontations cette saison, les deux équipes affichent un bilan parfaitement équilibré, avec une victoire chacune. Dimanche, le vainqueur prendra non seulement une option symbolique dans cette rivalité, mais surtout son billet pour les demi-finales de la Coupe de Madagascar.

Sur le papier, le Cosfa part avec les faveurs des pronostics. Champion de Madagascar en titre, les militaires possèdent une certaine ascendance psychologique sur son adversaire. Leur expérience des grands rendez-vous et leur statut de champion leur donnent naturellement le costume de favori. Mais dans un match à élimination directe, les certitudes peuvent rapidement voler en éclats.

« Ce sera un match à élimination directe. Il n'y aura pas de calcul à faire. En tant que champion en titre, le Cosfa veut confirmer son statut et la victoire est obligatoire », confie Noé Mboazafy Rakotoarivelo, coach de Cosfa.

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Suspense

Le CEA Andranomanalina n'a toutefois rien d'un adversaire résigné. Les joueurs d'Andranomanalina ont déjà démontré leur capacité à faire tomber le champion. Animé par l'ambition de prendre l'ascendant dans cette confrontation, le CEA voudra confirmer qu'il a les moyens de rivaliser avec les meilleures équipes du rugby national.

La proximité des deux équipes lors de leurs précédents affrontements laisse présager une nouvelle rencontre disputée. L'écart cumulé lors des deux premiers actes n'est que de trois points, ce qui illustre parfaitement l'équilibre entre les deux formations. La discipline, la conquête, la solidité défensive et surtout la gestion des dernières minutes pourraient une nouvelle fois faire la différence.

Le premier duel entre les deux clubs cette saison avait une dimension particulière. Organisé dans le cadre du match de défi célébrant le 125e anniversaire de l'arrivée du rugby à Madagascar, il avait tourné à l'avantage du CEA Andranomanalina, vainqueur du Cosfa sur le score de 25-22.

Les militaires n'ont pas tardé à réagir. Lors de la 5e journée du Top 12, le Cosfa a pris sa revanche au terme d'un scénario tout aussi indécis. Les champions de Madagascar se sont imposés 38-37, avec seulement un point d'écart au coup de sifflet final. Une victoire partout : voilà le décor avant ce troisième affrontement.

Malgré son statut de favori, le Cosfa devra donc rester vigilant face à un CEA qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Falisoa Narindra Rakotondrainibe, coach du CEA, affiche clairement les ambitions de son équipe : « Nous avons pris la leçon de la défaite et nous ne comptons plus la rééditer. Par contre, nous visons la victoire ce dimanche avec le respect des disciplines ». Après deux rencontres aussi serrées, le suspense reste entier. Dimanche, un seul club poursuivra son parcours et décrochera son billet pour les demi-finales de la Coupe de Madagascar.