Madagascar: Antananarivo - Une carte pour faciliter le paiement des droits de place

La Commune urbaine d'Antananarivo commence à revoir la gestion de ses marchés. La distribution des cartes aux commerçants a débuté le 7 octobre à l'Hôtel de Ville d'Analakely. Le dispositif vise à mieux identifier les vendeurs, à faciliter le paiement des droits de place et surtout à renforcer le suivi des recettes.

Près de 60 000 commerçants sont concernés dans la capitale, selon les données de la Commune. Ce chiffre pourrait évoluer avec l'intégration progressive des marchés formels. Chaque vendeur enregistré disposera d'une carte associée à des informations permettant à la collectivité de connaître son emplacement et de suivre ses paiements.

Le système doit également changer le mode de paiement des droits de place. Jusqu'ici, les commerçants doivent régulièrement acheter des tickets pour s'acquitter de leurs obligations. Avec la carte, le paiement devrait fonctionner sur le principe d'un abonnement. Le commerçant pourra ainsi régler ses droits une fois par mois ou au moment où il dispose des moyens nécessaires.

Meilleure visibilité

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Les informations seront centralisées dans un système numérique. La Commune pourra ainsi suivre les commerçants enregistrés et les paiements effectués. Cette organisation doit faciliter les contrôles et donner une meilleure visibilité sur les recettes provenant des différents marchés.

« Cette nouvelle organisation mise en place par la Commune peut améliorer la gestion des marchés et limiter la corruption. Si elle est bien appliquée, ce sera une bonne chose », estime Jack, commerçant rencontré lors de l'enregistrement.

Les marchés représentent un enjeu important pour les finances de la Commune urbaine d'Antananarivo. Ils rapportent environ 7 milliards d'ariary par an à la collectivité et constituent sa troisième source de recettes. Dans ce contexte, la numérisation doit permettre de mieux suivre les sommes dues et celles effectivement encaissées.

Pour les commerçants, la carte doit principalement simplifier le paiement des droits de place et offrir davantage de souplesse. Pour la Commune, elle doit permettre de disposer d'un fichier plus précis des vendeurs et d'un suivi plus régulier des recettes.

La distribution des cartes constitue ainsi une première étape dans la numérisation de la gestion des marchés de la capitale. L'intégration progressive des marchés formels doit permettre d'étendre le dispositif à un nombre plus important de commerçants.