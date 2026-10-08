Madagascar: Université - Les recteurs redessinent l'avenir universitaire

L'avenir des universités se joue aussi à l'échelle régionale. Réunis hier à l'université d'Antananarivo, les recteurs et responsables d'établissements membres de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ont placé la coopération au centre de leurs échanges. La 4e Conférence régionale des recteurs réunit des représentants de dix pays et territoires d'Afrique australe et de l'océan Indien.

La rencontre doit notamment définir les grandes orientations de la Conférence régionale des recteurs pour les prochaines années. La nouvelle stratégie de l'AUF pour 2026-2029 figure parmi les principaux sujets abordés, avec le renouvellement de la gouvernance de cette instance.

Les discussions portent également sur les mutations qui affectent l'enseignement supérieur. Le numérique et l'intelligence artificielle occupent une place centrale parmi les six axes de réflexion retenus. La valorisation de la recherche, la paix et la gestion des conflits, le changement climatique, les mobilités régionales, ainsi que le montage de projets et les cofinancements figurent également au programme.

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Au-delà de la définition des grandes orientations, la conférence entend favoriser l'émergence de nouvelles pistes de coopération entre les établissements. Les participants se penchent ainsi sur les moyens de développer les échanges universitaires, de renforcer la recherche et de mettre en place des projets communs à l'échelle régionale.

Cette rencontre intervient alors que les établissements d'enseignement supérieur doivent adapter leurs pratiques à des évolutions rapides, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les pratiques universitaires.