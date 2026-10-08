Madagascar: Musique - Misebosebo fera vibrer le Fitovinagny

Le Fitovinagny, situé dans le sud-est de Madagascar et bordé par l'océan Indien à l'est, se prépare à mettre son identité culturelle à l'honneur. Issu de la division de l'ancienne région de Vatovavy-Fitovinany en juin 2021, le territoire accueillera, du 19 au 23 décembre, le festival Misebosebo 2026 à Manakara. La manifestation réunira différentes initiatives autour de la culture, de l'art, de l'économie, du tourisme et de la protection de l'environnement.

Placée sous le thème « Mirehareha », cette édition entend valoriser les richesses culturelles antemoro et antanala et mieux les faire connaître aux Malgaches comme aux visiteurs étrangers. Le festival s'appuie sur un message central : « Affirmons notre identité, mobilisons notre jeunesse et faisons rayonner le Fitovinagny », traduit en langue locale par « Latandragno gny hasy, tanora mihetsiky, Fitovinagny mamiratry ». Une orientation qui accorde une place particulière aux jeunes, invités à participer activement à la vie culturelle et au développement de leur région.

Culture et développement local

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Durant cinq jours, le public pourra découvrir différentes facettes du patrimoine local à travers les traditions, les arts, les savoir-faire et les modes de vie de la population. Le programme prévoit également des activités sportives, artistiques et sociales, ainsi qu'un carnaval éducatif conçu pour transmettre des messages et des connaissances de manière participative.

Au-delà de la célébration culturelle, Misebosebo veut également créer des opportunités pour les acteurs économiques du Fitovinagny. Une foire économique permettra aux entrepreneurs, producteurs et artisans de présenter leurs produits et leurs savoir-faire, tout en favorisant les échanges et les collaborations.

Le festival entend ainsi contribuer à la promotion de l'économie et du tourisme dans la région, en mettant en avant ses ressources et ses particularités. La protection de l'environnement figure également parmi les priorités, avec notamment des activités de plantation et de sensibilisation à la préservation des ressources naturelles.

À travers cette programmation, les organisateurs souhaitent faire de Misebosebo un espace ouvert aux habitants comme aux visiteurs, où la culture devient un moyen de valoriser le territoire et de renforcer la cohésion. L'objectif est également de mieux faire connaître la vie et les richesses du Fitovinagny, tout en rassemblant les participants autour de l'identité malgache.

Le ministère de la Communication et de la Culture soutient cette édition. Le directeur général de la Culture, Théo Rakotovao, a rappelé l'appui du ministère aux initiatives culturelles qui contribuent à promouvoir l'identité malgache.