Afrique: Football féminin - Qualifications JO - Les Barea à l'épreuve des Banyana Banyana

Madagascar affrontera l'Afrique du Sud vendredi, puis mardi, à Bloemfontein, dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Une étape difficile. La délégation composée de vingt-trois Barea Ladies s'est envolée hier pour l'Afrique du Sud. Les protégées du sélectionneur Auguste Raux disputeront, à partir de vendredi, les matchs aller et retour du deuxième tour des éliminatoires des Jeux olympiques de Los Angeles 2028 face aux Sud-Africaines. Le match aller aura lieu ce vendredi 9 octobre au Free State Stadium ou Toyota Stadium, à Bloemfontein, et le retour se tiendra le mardi 13 octobre au même stade. Les Banyana Banyana sont largement supérieures sur le papier. Elles sont habituées à de telles rencontres internationales de haut niveau.

L'Afrique du Sud a disputé six finales de la Coupe d'Afrique des nations. Les Banyana Banyana ont été sacrées championnes en 2022 au Maroc et ont remporté cinq fois la médaille d'argent (1995, 2000, 2008, 2012, 2018). La nation arc-en-ciel a également décroché le bronze en 2006 et en 2010. Les Barea, de leur côté, ont été éliminées en phase de poules lors de leurs deux dernières participations à la Cosafa Cup.

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Pour cette double confrontation, le sélectionneur Auguste Raux a remanié son groupe en intégrant six nouvelles recrues, dont des attaquantes et des milieux de terrain. « Ces nouvelles recrues sont capables d'intégrer l'équipe sans complexe », a argumenté Auguste Raux.

« L'Afrique du Sud est une grande nation du football africain à ne pas sous-estimer. Les vidéos que nous avions visionnées l'ont prouvé. Nous avons travaillé et renforcé autant que possible notre défense. Nous tâcherons bien évidemment d'optimiser les occasions d'attaque et de contre-attaque », a souligné le technicien du club Elgeco Plus, Auguste Raux.

Les Barea avaient validé leur ticket pour le deuxième tour en écartant le Soudan du Sud sur un score cumulé de 1-0 au premier tour, début juin. Les Barea et les Étoiles brillantes s'étaient neutralisées sur un score nul et vierge à l'aller, le 6 juin. Les Malgaches avaient ensuite arraché la victoire sur le fil au retour, le 9 juin, grâce à un but marqué dans le temps additionnel (1-0).