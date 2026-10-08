Madagascar: Santé mentale - Seize Mesures réunit les générations du hip-hop

8 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le hip-hop se mobilise en faveur de la santé mentale. Ce samedi à 13h 13, Antsahamanitra accueillera le « 16 Mesures Live », à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Porté par Hip Hop Works Madagascar, l'événement réunira notamment Bogota, Voaygang, Double G., Ko Dobla, A.L.P, Mason'Aloka, Illicit Soul, Tommy Montana, X Crew, Yrist, Yvslf, Scka, Vercors, Tangala, Kintaniavo, Mista et Boska, ainsi que Lil Guizy et Tata An'Ala. Plusieurs invitées surprises sont également annoncées.

Le projet s'est développé en trois étapes : le « 16 Mesures Contest », remporté par Eklyps devant Ho-Toavina et Scka, avec Tata An'Ala comme coup de coeur, puis le « 16 Mesures Combo », qui a réuni plusieurs artistes autour de collaborations. Le « 16 Mesures Live » en constitue la troisième phase. « L'idée est de réunir les anciennes et les nouvelles générations et de créer un espace où chacun trouve sa place », expliquent les organisateurs.

« Il faut que les jeunes se lèvent et fassent quelque chose face à cette réalité », explique Cédric, de la direction de la communication du projet. Né d'un concept venu des États-Unis, « 16 Mesures » fait référence à une unité classique d'écriture dans le hip-hop. À travers la musique et le rap, le projet entend faire circuler des messages sur la santé mentale, encourager la prise de parole et transmettre un message d'espoir. « La musique, et particulièrement le hip-hop, permet de faire passer le message autrement », soulignent les organisateurs.

Selon les estimations de l'OMS, Madagascar compte environ 6,1 décès par suicide pour 100 000 habitants. Le projet souhaite ainsi contribuer à la sensibilisation et soutenir la mise en place d'une ligne verte dédiée à la prévention du suicide et à la santé mentale, en collaboration avec le ministère de la Santé. « Il est important de mettre ces problèmes en lumière et de chercher des solutions », défendent les organisateurs.

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