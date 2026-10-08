Madagascar: Concert - Rolf ouvre un nouveau chapitre de sa carrière

Rolf entame un nouveau chapitre de sa carrière à travers une célébration qui se poursuivra jusqu'en 2027, mêlant souvenirs, nouvelles compositions et créations artistiques.

35 ans de musique, des souvenirs, des épreuves et une envie intacte de créer. Rolf lance sa célébration de carrière le 17 octobre à l'Ivokolo, à Analakely, avec un premier concert conçu avec Zara Studios. Une série de rendez-vous qui se poursuivra jusqu'en 2027 et qui entend proposer au public bien plus qu'un simple spectacle.

Après avoir évolué dans la musique de 1992 à 2006, avant de se retirer du système, Rolf revient aujourd'hui avec une démarche qu'il veut différente. « Je fais de l'Art, pas de la consommation ni de business », souligne-t-il.

20 ans après son retrait, l'artiste revient ainsi avec de nouvelles chansons, tout en revisitant les souvenirs de plusieurs générations à travers « Sambatra », présentée dans une nouvelle version dont le clip est prochainement attendu.

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Yasmine Fidimalala au coeur de la création

Rolf prépare un spectacle placé sous le signe de l'émotion, de la nostalgie, des découvertes et des surprises. «Le public ne va pas seulement voir un artiste chanter, il va vivre sa propre histoire, vivre une expérience intense et interne», explique-t-il.

Pour accompagner cette démarche, Rolf a choisi de faire appel à l'univers artistique de Yasmine Fidimalala, dont les oeuvres serviront de décor et d'illustration sur scène. Une importante toile de 2,70 mètres sur 2,50 mètres est notamment en préparation pour constituer le fond de scène, entourée d'autres tableaux.

Les thèmes proposés par Rolf font écho à ceux que l'artiste plasticienne explore déjà dans son travail : Tanindrazana, Fitiavana, Fanantenana, Malahelo, Fitiavan-janaka et Taranaka. « Rolf m'a donné des thèmes pour m'inspirer et les exprimer à ma manière. Ce sont des thèmes que j'exprime déjà habituellement dans mes tableaux », explique Yasmine.

Cette collaboration revêt également une dimension personnelle. En 2009, alors qu'elle était hospitalisée à Bordeaux pour sa deuxième opération à coeur ouvert, Yasmine écoutait les chansons de Rolf, qui l'aidaient à traverser cette période difficile. Leur rencontre virtuelle sur Facebook s'est ensuite transformée en véritable amitié après son retour à Madagascar en 2011. En 2014, Rolf l'avait déjà invitée à participer à la décoration de l'un de ses concerts avec Voots Congrégation.

Aujourd'hui, Yasmine se dit honorée d'être associée à cette célébration.

« Je l'admire comme l'artiste authentique qu'il est », confie-t-elle, avant de défendre une démarche fondée sur l'authenticité et la valorisation de la culture. Elle pourrait également monter sur scène aux côtés de Rolf pour raconter leur rencontre et présenter sa démarche artistique, même si les détails restent encore à définir.

À travers cette collaboration, Rolf et Yasmine souhaitent ainsi faire dialoguer musique et arts visuels autour de parcours de vie marqués par les joies, les peines, les épreuves et l'espoir. Une célébration qui commencera à l'Ivokolo pour se poursuivre jusqu'en 2027.