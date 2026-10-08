Madagascar: Art et culture - Isalo tisse une ode à la transformation artistique

Depuis fin septembre 2026, près de 15 000 m² de textiles sont déployés à Isalo pour donner vie à un papillon monumental. Baptisée «Project Transformation», cette oeuvre de l'artiste belge Wim Tellier, connu notamment pour le Focus Festival à Ankasy, constitue l'un de ses projets artistiques les plus ambitieux. Installée sur le site de Le Jardin de Roy, elle a mobilisé une équipe locale et internationale coordonnée par Minange Rasoanandrasana.

Le photographe Hugo Van Beveren a documenté les différentes étapes du projet, tandis que Tikih Ranjisoa, influenceur spécialisé dans le voyage et récemment sacré meilleur Travel Content Creator de l'océan Indien, en a partagé les coulisses avec son public.

Derrière l'ampleur de cette installation se cache une véritable prouesse logistique. Le déploiement de milliers de sarongs sur une aussi vaste superficie a nécessité une organisation minutieuse. Les couleurs et les motifs des textiles formaient, en journée, une vaste composition visuelle. À la tombée de la nuit, les jeux de lumière et d'ombre transformaient à leur tour l'oeuvre.

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Le choix du papillon n'est pas anodin. Symbole de transformation et de résilience, il évoque la capacité à surmonter les épreuves, à se réinventer et à poursuivre son chemin. À travers cette création éphémère, Wim Tellier met ainsi en avant la diversité, le changement et la force de l'être humain.

Les photographies réalisées par Hugo Van Beveren permettront de conserver une trace de cette installation hors norme, réalisée au coeur de Madagascar.