Madagascar: Antananarivo - Cinq personnes blessées dans trois accidents successifs

8 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miora Aristodème

Trois accidents de la circulation se sont produits successivement à Antananarivo en l'espace de 24 heures, entre les 5 et 6 octobre. Ils ont tous fait des blessés et causé des dégâts matériels.

Le premier accident s'est produit dimanche soir, vers 22h 25, à Mandroseza. Un camion léger de marque Isuzu, de couleur grise, a quitté la chaussée à hauteur de l'arrêt de bus de la ligne 015 avant de percuter le portail d'une maison, qui s'est renversé sous l'impact. Le conducteur et son père, qui se trouvaient à l'avant du véhicule, ont été grièvement blessés. Ils ont rapidement été évacués vers l'hôpital.

Lundi matin, vers 9h 30, à Manakambahiny, une moto JOG 90 blanche a renversé une jeune femme de 19 ans qui traversait brusquement la chaussée, à proximité de la Poste. Selon des témoins, la traversée de la piétonne était imprévisible et le conducteur de la moto n'a pas pu l'éviter.

Peu après, à 14 h 15, une nouvelle collision entre deux motos s'est produite à Art Malagasy, sous le pont. Une moto Kymco Racing rouge et une voiture Honda bleue se sont percutées. Les deux conducteurs de moto, âgés de 23 et 42 ans, ont été grièvement blessés et transportés à l'hôpital d'Andohatapenaka.

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La police poursuit ses investigations sur ces trois accidents afin de déterminer les circonstances exactes de chaque incident. Les forces de l'ordre appellent une nouvelle fois les usagers de la route à la prudence, notamment la nuit et dans les zones où de nombreux piétons traversent la chaussée.

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