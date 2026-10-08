Madagascar: Ampasika - Quatre personnes appréhendées pour le meurtre d'une sexagénaire

Quatre personnes, dont deux femmes, viennent d'être arrêtées et sont soupçonnées du meurtre d'une ressortissante indienne, âgée d'environ 70 ans, à Ampasika, le 28 septembre dernier. Deux autres individus, également soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre, sont toujours recherchés.

« Les présumés auteurs du crime sont deux employées de maison. Deux tentatives d'assassinat contre la patronne avaient déjà échoué avant cette dernière. Cette fois-ci, les femmes de ménage ont contacté le mari de l'une d'elles et le mécanicien de la maison pour les aider à achever la sale besogne. Lors de deux tentatives, elles ont versé du poison dans la nourriture de la victime.

Ils ont décidé de recruter trois autres personnes pour les aider à commettre le meurtre, le 28 septembre dernier. La victime a été assassinée par asphyxie. Ses mains et ses jambes ont été ligotées, sa bouche et ses oreilles bâillonnées et son corps a ensuite été dissimulé sous un lit », a expliqué le chef de la police judiciaire, Jimmy Clarion Raharinasy.

Le mobile du crime serait lié à une demande de prêt d'argent formulée par l'une des femmes de ménage, mais que la patronne aurait refusée. La convoitise de la richesse de l'employeur serait également évoquée.

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Les suspects auraient emporté des bijoux en or et de l'argent liquide avant de prendre la fuite. Les éléments de la police judiciaire ont toutefois rapidement réussi à les rattraper. Les quatre suspects ont été déférés au parquet hier.