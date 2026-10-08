Madagascar: Soanierana Ivongo - Deux enseignants meurent dans une collision entre motos

Deux enseignants, un père et son fils, ont perdu la vie dans une collision entre deux motos, survenue avant-hier après-midi sur la Route nationale secondaire 5 (RNS5), à environ 25 kilomètres de Soanierana Ivongo. Le premier était âgé de 35 ans et le second de 36 ans. Le père du plus âgé, qui voyageait avec lui, a également été blessé.

L'accident s'est produit alors que les deux hommes rentraient à Miandravato, dans le district de Mananara Avaratra, après avoir participé à une célébration de la Journée des enseignants à Fenoarivo Atsinanana. Ils circulaient à moto derrière une autre motocyclette conduite par un enseignant qui regagnait son domicile à Antanifotsy, dans le district de Soanierana Ivongo.

Cette première moto était tombée en panne de carburant et son conducteur la poussait. La moto transportant les deux hommes arrivait derrière et l'a percutée. L'homme qui poussait sa moto est mort sur le coup. Le conducteur et son père ont également été grièvement blessés dans la collision. Le conducteur est décédé à l'hôpital. Son père, grièvement blessé aux jambes et à la tête, a été évacué vers Toamasina pour poursuivre ses soins. Les deux motos ont été fortement endommagées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La moto était tombée en panne de carburant et son conducteur la poussait. La moto transportant les deux personnes arrivait derrière et l'a percutée. L'homme qui poussait la moto est mort sur le coup. Le conducteur et son passager ont également été grièvement blessés. Le conducteur est décédé à l'hôpital. Son père, qui l'accompagnait, a été grièvement blessé aux jambes et à la tête et a été évacué vers Toamasina », ont indiqué les gendarmes de Soanierana Ivongo, qui se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations.

Il a été établi que l'homme qui poussait la moto percutée par l'arrière était enseignant de philosophie au lycée d'Antanifotsy, à Soanierana Ivongo, ainsi que dans un établissement privé.