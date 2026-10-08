Congo-Brazzaville: Deve Maboungou présente son ouvrage sur l'intelligence économique souveraine africaine

L'auteur franco-congolais Deve Maboungou présentera, le samedi 10 octobre à partir de 14 heures, son nouvel ouvrage intitulé Décolonisons! Pour une intelligence économique souveraine africaine, paru le 28 septembre aux éditions Le Lynx.

La conférence, organisée à l'occasion de la présentation officielle du livre, se tiendra à l'ambassade de la République du Congo en France, en présence des Congolais et des amis de la république du Congo.

Au cours de cette rencontre, Deve Maboungou reviendra sur les motivations qui l'ont conduit à consacrer son ouvrage aux enjeux de souveraineté économique, de protection des intérêts stratégiques et de puissance africaine.

Il présentera également les principaux résultats de son analyse et les pistes de réflexion qu'il propose pour renforcer la capacité des pays africains à défendre leurs intérêts.

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Un échange avec le public est prévu à l'issue de la présentation.

La rencontre se poursuivra par un cocktail convivial, ainsi que par une séance de dédicaces et des prises de photographies avec l'auteur.

Dans son ouvrage, Deve Maboungou part du constat que l'Afrique, malgré l'importance de ses ressources et la richesse de ses talents, demeure confrontée à des difficultés dans la maîtrise de l'information stratégique et sa transformation en levier de puissance.

L'auteur défend ainsi une vision de l'intelligence économique souveraine africaine destinée à permettre au continent de mieux anticiper les rapports de force, protéger ses intérêts stratégiques et renforcer sa capacité d'action.

À travers cette approche, il entend contribuer à faire évoluer l'Afrique d'une position de spectatrice vers celle d'un acteur capable de définir et de défendre ses propres intérêts.

La participation à cette rencontre est gratuite, sur inscription préalable. Une pièce d'identité est obligatoire pour accéder à l'enceinte de l'ambassade.