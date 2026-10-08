Madagascar: Mandritsara - La contestation tourne au vandalisme

Une mobilisation d'étudiants a dégénéré en actes de vandalisme à l'Université d'Androna-Mandritsara, après une affaire de fraude présumée impliquant quatre étudiants lors d'un examen. Des salles et du matériel de l'établissement ont été endommagés au cours de la manifestation. Des journalistes venus couvrir les événements auraient également été pris à partie.

La tension est partie d'une affaire de tricherie présumée. Quatre étudiants sont accusés d'avoir fraudé pendant les examens. La situation a provoqué la colère d'une partie de leurs camarades, qui ont décidé de se mobiliser au sein de l'université.

Au cours du mouvement, des portes ont été forcées et du mobilier ainsi que différents équipements ont subi des dégâts. Les dégradations ont touché les locaux universitaires alors que l'établissement devait poursuivre ses activités habituelles.

La tension aurait également gagné les journalistes présents sur place. Venus recueillir des informations et prendre des images, certains auraient été pris à partie par des étudiants. Du matériel utilisé dans le cadre de leur travail aurait été endommagé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de l'affaire de fraude, les faits soulèvent désormais la question de la responsabilité des personnes impliquées dans les dégradations et les violences. Les responsables de l'établissement sont appelés à faire la lumière sur les événements et à prendre les mesures nécessaires.