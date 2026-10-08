Madagascar: Morafeno - Des balances et poids irréguliers saisis

La direction régionale du commerce Boeny multiplie ses descentes au niveau des marchés pour contrôler les instruments de mesure utilisés par les commerçants pour la vente de différentes marchandises.

Lors du troisième contrôle inopiné effectué cette année, les responsables ont procédé à la saisie de plusieurs instruments de mesure non conformes, au marché de Morafeno, lundi dernier.

« Des commerçants s'efforcent de respecter la loi et utilisent des matériels conformes. Les récalcitrants continuent encore d'enfreindre les règlements et lois. Ils utilisent des balances truquées et des sachets de riz ou de sable en guise de poids. Auparavant, nous avons effectué des actions de sensibilisation. Maintenant, nous procédons à l'application de la loi et à la saisie des instruments falsifiés. De plus, ces personnes sont convoquées au bureau pour être interrogées », a déclaré la directrice régionale du commerce Boeny, Faniry Harisoa Razafinimanana.

Face à ces pratiques, les consommateurs sont invités à rester vigilants et à refuser l'utilisation d'instruments de mesure non conformes. Ils peuvent également déposer une plainte auprès du service de la métrologie légale afin de faire valoir leurs droits et de bénéficier d'une meilleure protection.

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Ces contrôles inopinés sont régulièrement menés dans les différents marchés de Mahajanga, notamment à Tsaramandroso, Morafeno et Mahabibo. Les vendeurs de légumes, de viande et de poisson sont particulièrement concernés, leurs instruments de pesée faisant fréquemment l'objet de contestations de la part des clients.