Madagascar: Morafeno - Des balances et poids irréguliers saisis

8 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

La direction régionale du commerce Boeny multiplie ses descentes au niveau des marchés pour contrôler les instruments de mesure utilisés par les commerçants pour la vente de différentes marchandises.

Lors du troisième contrôle inopiné effectué cette année, les responsables ont procédé à la saisie de plusieurs instruments de mesure non conformes, au marché de Morafeno, lundi dernier.

« Des commerçants s'efforcent de respecter la loi et utilisent des matériels conformes. Les récalcitrants continuent encore d'enfreindre les règlements et lois. Ils utilisent des balances truquées et des sachets de riz ou de sable en guise de poids. Auparavant, nous avons effectué des actions de sensibilisation. Maintenant, nous procédons à l'application de la loi et à la saisie des instruments falsifiés. De plus, ces personnes sont convoquées au bureau pour être interrogées », a déclaré la directrice régionale du commerce Boeny, Faniry Harisoa Razafinimanana.

Face à ces pratiques, les consommateurs sont invités à rester vigilants et à refuser l'utilisation d'instruments de mesure non conformes. Ils peuvent également déposer une plainte auprès du service de la métrologie légale afin de faire valoir leurs droits et de bénéficier d'une meilleure protection.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces contrôles inopinés sont régulièrement menés dans les différents marchés de Mahajanga, notamment à Tsaramandroso, Morafeno et Mahabibo. Les vendeurs de légumes, de viande et de poisson sont particulièrement concernés, leurs instruments de pesée faisant fréquemment l'objet de contestations de la part des clients.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.