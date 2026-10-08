Congo-Kinshasa: Trois personnes condamnées à 30 mois de prison après le saccage du centre de traitement d'Ebola à Mungamba

Le Tribunal de grande instance (TGI) de l'Ituri a condamné trois personnes à 30 mois de servitude pénale principale pour provocation et désobéissance aux lois de la République, après le saccage du centre de traitement d'Ebola à Mungamba. Ce verdict est intervenu lundi 5 octobre à l'issue d'un procès en chambre foraine organisé sur place à Mungamba, cité située à environ 80 kilomètres au sud de Bunia.

Cinq personnes étaient poursuivies par le TGI dans le cadre de l'affaire liée aux manifestations violentes ayant ciblé les équipes de la riposte sanitaire à Mungamba en août dernier.

Trois prévenus ont écopé de peine de prison et deux autres ont été totalement acquittés faute de preuves suffisantes.

Les évènements remontent au mois d'août 2026, lorsqu'un groupe de jeunes s'était violemment opposé aux équipes médicales en intervention à Mungamba, un foyer actif de la maladie à virus Ebola.

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Durant ces émeutes, des infrastructures du centre de traitement ainsi que des équipements médicaux avaient été pris pour cibles et endommagés, conduisant à l'arrestation de cinq suspects par les forces de l'ordre.

Si le TGI a retenu la désobéissance civile pour trois des prévenus, il a en revanche prononcé l'acquittement général de l'ensemble des cinq mis en cause concernant les chefs d'accusation de vol et de destruction méchante.

Un jugement à portée pédagogique pour protéger les équipes de riposte

Pour les autorités judiciaires de la province, cette audience foraine sur les lieux mêmes des incidents vise à fixer un cap ferme face à l'hostilité envers les acteurs de santé publique.

Romani Mulenga Kasongo, président du Tribunal de grande instance de l'Ituri, souligne la portée exemplaire de la décision :

« Ce jugement a une valeur pédagogique : il vise notamment à dissuader toute personne de s'en prendre aux équipes engagées dans la riposte contre l'épidémie d'Ebola. »

De leur côté, les avocats de la défense ont annoncé leur intention d'interjeter appel dans les délais légaux requis afin de contester la condamnation de leurs trois clients.