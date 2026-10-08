Congo-Kinshasa: Samuel Mbemba plaide pour l'ouverture du Barreau de Kinshasa-Gombe aux diplômés des universités privées

Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, plaide pour que le Barreau de Kinshasa-Gombe ouvre ses portes aux diplômés en droit issus des universités privées agréées ou reconnues en République démocratique du Congo. Il a défendu cette position lors d'un échange, mercredi 7 octobre à Kinshasa, avec les responsables de ce Barreau. La protection des avocats dans l'exercice de leur profession a également figuré au centre des discussions.

Au sortir de cette rencontre, Samuel Mbemba s'est déclaré satisfait des échanges avec les responsables du Barreau de Kinshasa-Gombe.

Le ministre des Droits humains a indiqué avoir porté auprès de ses interlocuteurs un plaidoyer en faveur de l'admission au Barreau des diplômés en droit provenant d'autres établissements universitaires que l'Université de Kinshasa (UNIKIN), l'Université de Lubumbashi (UNILU) et l'Université de Kisangani (UNIKIS).

Tout en reconnaissant l'autonomie dont jouissent les barreaux dans leur fonctionnement, Samuel Mbemba estime nécessaire de trouver une solution à la situation des diplômés des autres établissements d'enseignement supérieur et universitaire.

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Selon lui, il n'est pas normal que des étudiants ayant régulièrement obtenu leur diplôme dans des universités agréées ou reconnues conformément à la législation en vigueur soient privés de la possibilité d'accéder au Barreau de Kinshasa-Gombe.

Le ministre inscrit notamment son plaidoyer dans le respect du principe d'égalité d'accès aux opportunités, qu'il considère comme l'un des principes fondamentaux des droits humains.

Il a assuré que les discussions avec les responsables de la profession se poursuivront en vue de parvenir à une solution durable.

Renforcer la protection des avocats

Au-delà de la question de l'accès au Barreau, la rencontre a également permis d'aborder les conditions d'exercice de la profession d'avocat en RDC, en particulier la nécessité de renforcer leur protection.

Samuel Mbemba a, à cette occasion, réaffirmé l'engagement du gouvernement à travailler avec les instances de la profession pour améliorer les mécanismes de protection des avocats dans l'exercice de leurs fonctions.

Le ministre a notamment évoqué la possibilité de renforcer les garanties dont bénéficient les avocats, en s'inspirant de certaines protections ou immunités reconnues à d'autres catégories d'acteurs publics.