Congo-Kinshasa: Lomami - 18 morts dans le renversement d'un camion à Tshilonda Kamalunda

Dix-huit personnes ont perdu la vie dans un accident de circulation survenu dans la nuit de mardi à mercredi au village Tshilonda Kamalunda, dans le territoire de Luilu, province de Lomami.

Selon l'administrateur du territoire de Luilu, le véhicule accidenté provenait de Ngandajika et se dirigeait vers le Haut-Katanga en passant par Luputa, chef-lieu du territoire. L'autorité territoriale s'est rendue sur le lieu du drame quelques heures après l'accident, alors qu'elle revenait de Ngandajika.

Le camion transportait plusieurs bidons d'huile de palme, des contenants d'alcool traditionnel, diverses marchandises ainsi qu'un nombre important de passagers dont l'effectif exact n'a pas encore été établi.

L'accident s'est produit à Tshilonda Kamalunda, un village situé à une quinzaine de kilomètres de Luputa. Le véhicule s'est renversé, entraînant la mort sur place de dix-huit personnes.

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D'après plusieurs sources locales, le mauvais état de la route serait à l'origine du drame. Le tronçon concerné est notamment marqué par la présence de nombreux nids-de-poule et d'importantes dégradations qui compliquent la circulation.

L'administrateur du territoire indique que les services du parquet se sont rendus sur les lieux afin de constater les faits et d'ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Par ailleurs, les équipes de la Croix-Rouge ont été mobilisées pour l'inhumation des victimes. Un communiqué a également été diffusé afin d'inviter les familles ayant des proches en voyage sur cet axe routier à se renseigner auprès des autorités locales.