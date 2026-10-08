Congo-Kinshasa: Ebola dans l'Est du pays - Près de 2 000 enfants devenus orphelins

La maladie à virus Ebola a jusqu'à présent laissé près de 2 000 enfants orphelins dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce que révèle le dernier rapport de l'UNICEF publié mercredi. L'agence des Nations unies estime toutefois que ce bilan pourrait être sous-évalué.

Selon le document, 1 581 enfants en Ituri et 322 autres au Nord-Kivu sont devenus orphelins de l'un ou de leurs deux parents, ou ont été séparés de leurs parents ou tuteurs à la suite de l'épidémie d'Ebola.

Le rapport met notamment en lumière le cas d'un nourrisson de sept mois à Bunia. L'enfant a survécu à la maladie alors que sa mère en est décédée. La responsable des opérations d'urgence de l'UNICEF l'a rencontré lors d'une mission effectuée dans la région.

L'organisation souligne que lorsque l'un des parents est hospitalisé ou succombe à la maladie, la peur de la contagion dissuade parfois les proches de prendre en charge les enfants affectés. Cette situation complique davantage la protection et l'accompagnement des mineurs touchés par l'épidémie.

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40 millions USD sur les 113 millions attendus

Pour répondre à cette urgence, l'UNICEF soutient douze crèches installées à proximité des centres de traitement Ebola. Ces structures accueillent les enfants dont les parents sont pris en charge et assurent un suivi médical permettant de détecter rapidement l'éventuelle apparition de symptômes.

L'agence onusienne intervient également dans l'identification de familles d'accueil et dans l'organisation de la prise en charge des enfants séparés de leurs proches.

Malgré ces efforts, l'UNICEF indique n'avoir mobilisé que 40 millions de dollars sur les 113 millions de dollars nécessaires à la mise en oeuvre de sa réponse humanitaire en RDC.

Dans les provinces affectées, la peur du virus continue de fragiliser les mécanismes traditionnels de solidarité familiale et communautaire. Cette situation place de nombreux enfants et ménages touchés par l'épidémie dans une situation de grande vulnérabilité