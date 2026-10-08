Afrique de l'Ouest: Coopération Côte d'Ivoire-Inde - Dr S. Jaishankar appelle à « construire et entretenir les relations »

Abidjan a été, le 7 octobre, le point de convergence de la coopération ivoiro-indienne. À l'occasion de l'Itec Day 2026, le ministre indien des Affaires étrangères, Dr S. Jaishankar, a appelé à faire de la formation et du renforcement des capacités de véritables moteurs de partenariats durables entre la Côte d'Ivoire et l'Inde.

Pour sa première visite en Côte d'Ivoire, le ministre indien des Affaires étrangères, Son Excellence Dr S. Jaishankar, a livré, le mercredi 7 octobre 2026, à Abidjan, un message clair aux anciens bénéficiaires des programmes de coopération : les compétences acquises doivent également servir à tisser et à préserver des relations durables entre les deux pays.

La présence du chef de la diplomatie indienne à cette célébration du programme Indian Technical and Economic Cooperation (Itec) témoigne de l'importance accordée à cette coopération.

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Devant les alumni, le nouvel ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Son Excellence Ramesh Babu Lakshmanan, et plusieurs personnalités, Dr Jaishankar a plaidé pour une coopération davantage orientée vers le renforcement des capacités institutionnelles, le partage des connaissances et l'accès aux nouvelles technologies. « C'est ma première visite en Côte d'Ivoire », a-t-il relevé, avant de remercier l'ambassadeur et les anciens bénéficiaires du programme pour leur contribution au rapprochement entre les deux pays.

Lui-même parlementaire de la région de Vadodara, où se trouve la MS University, le ministre indien a souligné l'importance particulière qu'il accorde à ces échanges. « Nous devons continuer à renforcer notre engagement avec la Côte d'Ivoire et, plus largement, avec les pays partenaires », a-t-il insisté.

Pour lui, les programmes de formation ne doivent pas se limiter à l'acquisition de compétences. Ils doivent permettre de construire de véritables partenariats et de consolider les liens entre les peuples.

Le ministre indien a invité les alumni à rester en contact. Si les nouvelles technologies facilitent aujourd'hui les échanges, elles ne sauraient, selon lui, se substituer aux relations humaines. « Ce qui compte véritablement, c'est de construire et d'entretenir les relations », a-t-il déclaré, appelant chacun à y consacrer « du temps, de l'énergie et de l'attention ».

Côté ivoirien, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, Dr Koffi N'Guessan, a salué une coopération qui contribue au développement du capital humain. Il a exprimé la gratitude du gouvernement ivoirien pour la mise à disposition annuelle de 100 bourses de formation dans le cadre de l'Itec, au profit des cadres et techniciens des secteurs public et privé. « Former notre capital humain revient à bâtir l'avenir », a déclaré Dr Koffi N'Guessan.

Il souhaite renforcer la formation des enseignants de langue anglaise en Inde et s'appuyer sur l'expertise technologique indienne pour accélérer la digitalisation du système éducatif ivoirien.

Des alumni de l'Itec ont également partagé leurs expériences, illustrant concrètement les retombées de cette coopération. Au-delà des formations et des compétences acquises, l'Itec Day 2026 aura ainsi mis en évidence une conviction commune : la coopération se consolide dans la durée, par le partage des compétences et, surtout, par la construction de liens humains et institutionnels solides.