Cote d'Ivoire: Kpakossou - Plus de 10 millions de Fcfa investis pour offrir un nouveau visage à l'EPP

La cour de l'École primaire publique (Epp) de Kpakossou a connu une animation particulière ce mercredi 7 octobre 2026, à l'occasion de la cérémonie de remise officielle des clés et d'inauguration des infrastructures réhabilitées grâce à l'initiative de l'Honorable Alahassane Diakité, député de la commune de Divo.

Cette intervention, dont le coût dépasse 10 millions de Fcfa, a permis la réhabilitation d'un bâtiment scolaire, la rénovation et l'équipement de la cantine, la mise à disposition de tables-bancs modernes ainsi que la construction d'un bloc de latrines à deux cabines.

Les travaux réalisés ont considérablement amélioré le cadre de vie scolaire. Les élèves bénéficient désormais d'un environnement plus propice à l'apprentissage, tandis que les enseignants exercent dans de meilleures conditions.

Lors de la cérémonie, le directeur de l'Epp Kpakossou, Lobe Djaléga Lucien, a exprimé sa reconnaissance au député pour son soutien à l'établissement. Il a salué une initiative qui répond à plusieurs préoccupations de la communauté éducative et contribue à renforcer les conditions d'enseignement et d'apprentissage.

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Prenant la parole, l'Honorable Alahassane Diakité a rappelé la genèse du projet. À son arrivée à l'Assemblée nationale, il avait fait le choix d'affecter sa prime d'installation à la réhabilitation et à l'équipement d'une école de sa circonscription. Après des échanges avec la mairie, l'Epp Kpakossou a été retenue pour bénéficier de cette action.

Face à l'ampleur des besoins identifiés, le coût des travaux a finalement dépassé le montant initial de la prime. Le député a alors décidé d'apporter des ressources complémentaires afin de permettre la réalisation complète du projet.

« Investir dans l'éducation, c'est préparer l'avenir de notre Nation et de nos enfants », a-t-il déclaré, soulignant que cette initiative vise avant tout à garantir aux élèves de Kpakossou des conditions d'apprentissage plus dignes.

L'impact de cette action est d'autant plus significatif que la zone compte plus de 400 campements. De nombreux élèves parcourent quotidiennement de longues distances pour se rendre à l'école. Dans ce contexte, la cantine scolaire constitue un soutien important pour leur prise en charge, tandis que les nouvelles infrastructures sanitaires contribuent à améliorer l'hygiène, la santé et le bien-être des enfants.

Cette réalisation s'inscrit dans une dynamique plus vaste menée par le député en faveur du secteur éducatif. Depuis 2022, l'Honorable Alahassane Diakité accompagne la réhabilitation de plusieurs établissements scolaires dans la commune de Divo. Après les écoles de Kouassi-Kouassikro et de Dioulabougou, l'EPP Kpakossou vient ainsi renforcer cette chaîne d'actions en faveur de l'éducation.

À l'issue de la cérémonie, l'élu a exhorté les élèves, les enseignants, les parents d'élèves ainsi que l'ensemble de la communauté à veiller à l'entretien des infrastructures mises à leur disposition afin d'en assurer la pérennité au profit des générations actuelles et futures.

Au-delà des bâtiments rénovés et des équipements offerts, cet investissement de plus de 10 millions de Fcfa traduit une volonté affirmée de faire de l'école un espace plus sûr, plus accueillant et davantage favorable à la réussite des enfants de Kpakossou.