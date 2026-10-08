L'artiste américain Jean-Michel Basquiat à l'honneur, le 10 octobre, à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Vous organisez une journée hommage qui coïncide avec le 40e anniversaire de sa venue en Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir choisi d'exhumer cet artiste à ce moment précis ?

Basquiat, c'est l'artiste noir le plus recherché, le plus coté et le plus influent au monde. Bien que sa carrière n'ait duré qu'une dizaine d'années avant sa mort tragique en 1988, sa perception à l'échelle internationale a radicalement changé. Il est passé du statut de graffeur underground à celui d'icône absolue de l'art contemporain. Ses tableaux se vendent à des millions de dollars, notamment ceux qu'il a montrés ici, en Côte d'Ivoire, en 1986, qui sont aujourd'hui revendus à 52 ou 58 millions de dollars. Il a une cote et une influence considérables.

Le rapport de cet artiste avec l'Afrique passe par la Côte d'Ivoire. Il y est arrivé le 12 octobre 1986. Il a exposé ses oeuvres à l'Institut français. Puis, il a voulu revenir. Malheureusement, il est décédé quelques jours avant la date qu'il s'était fixée. Il a rendu l'âme des suites d'une overdose, avant le 12 août 1988. Il a donc un rapport particulier avec la Côte d'Ivoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans l'une de ses oeuvres, on voit un masque. C'était un peintre très atypique et controversé, mais qui a eu une carrière fulgurante. C'est l'un des premiers artistes noirs à être vendu en galerie à New York. Je travaille sur ce projet depuis plus de deux ans. J'avais envie d'exhumer cet artiste qui a une histoire particulière avec l'Afrique.

Quel sera le contenu de cette journée d'hommage ?

Nous porterons un regard sur l'oeuvre de Basquiat. Celui d'intellectuels du milieu de l'art et de témoins de son exposition réalisée en Côte d'Ivoire. Nous aurons, comme intervenant, Henri N'Koumo, directeur de la promotion des arts plastiques et visuels. C'est donc un symposium. Parmi les personnes qui vont s'exprimer, il y a aussi Mathilde Moreau, professeure et ancienne directrice de l'Insaac.

Elle était présente au vernissage, en 1986. Elle pourra partager l'expérience qu'elle a vécue il y a 40 ans. C'est formidable. Il y a aussi Wêrêwêrê Liking, à l'époque jeune femme, qui a également vécu cette exposition. Nous aurons les interventions d'acteurs internationaux. Ce rendez-vous scientifique s'inscrit en amont d'un livre sur l'oeuvre de Basquiat qui sortira l'année prochaine. Je poursuis mes recherches pour le boucler.

Jean-Michel Basquiat, c'est plus de 800 tableaux et 1 500 dessins répertoriés ...

1 500 dessins au cours de sa carrière, dont deux dessins réalisés en Côte d'Ivoire. Cependant, impossible de déterminer avec précision l'endroit où il a réalisé ces dessins dans le pays. On ne sait pas s'il les a faits à Korhogo ou à Abidjan. Ce sont, en revanche, des toiles de taille conséquente, plutôt 70 sur 80 cm, avec l'inscription «Stéréo Fétiche».

Ces deux dessins parlent de musique. Ils ont été vendus à la fin des années 90. Nous recherchons d'ailleurs les acquéreurs de ces oeuvres. Le ministère de la Culture et de la Francophonie est en train de construire un musée d'art moderne. Voilà une acquisition à faire. Racheter ce Basquiat et le mettre au musée, puisqu'il a été fait ici. Nous sommes le seul pays d'Afrique qui peut légitimement revendiquer une oeuvre de Basquiat, parce que c'est ici qu'il est venu, et c'est ici qu'il voulait revenir avant de mourir.

Peut-on espérer voir quelques toiles de Basquiat lors de cette journée d'hommage ?

Nous n'avons pas les moyens de déplacer ces oeuvres. On pourra, au mieux, y avoir accès en ligne, de façon virtuelle. Nous sommes en attente de l'accord des ayants droit. Nous n'aurons résolument pas d'oeuvres originales de l'artiste, mais c'est une journée qui est consacrée à son oeuvre.