Cote d'Ivoire: Disparition de Djakou - Le monde de la culture ivoirienne en deuil

8 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le ministère de la Culture et de la Francophonie a annoncé, avec une profonde tristesse, le décès de Henri Jacques Tchegnon, plus connu sous le nom de scène de Djakou, artiste-chanteur de zouglou. Il s'est éteint le mercredi 7 octobre 2026, laissant derrière lui une riche carrière musicale et une empreinte indélébile dans le patrimoine culturel ivoirien.

Figure emblématique du zouglou et membre du groupe « Les Marabouts d'Afrique », Djakou a marqué plusieurs générations de mélomanes grâce à sa voix singulière et à son engagement artistique. Son oeuvre continuera de résonner dans le coeur du public ivoirien et africain.

Dans un message de compassion, Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, a adressé ses sincères condoléances à la famille du disparu, à ses proches, à ses compagnons de scène, à ses nombreux admirateurs ainsi qu'à l'ensemble de la famille culturelle ivoirienne.

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Révélé au grand public au début des années 2000 avec le groupe « Les Marabouts d'Afrique », Djakou avait contribué au succès de l'album « Fétiche », porté notamment par les titres à succès « Doubleuse » et « Monsieur Soirée ». Plusieurs autres productions viendront, par la suite, enrichir le répertoire de ce groupe qui a marqué l'histoire du zouglou.

Avec la disparition de Djakou, la Côte d'Ivoire perd l'une des voix qui ont contribué au rayonnement de ce genre musical. Mais son héritage artistique, lui, demeurera intemporel.

La rédaction web de Fraternité Matin présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et au monde culturel.

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