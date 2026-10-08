La société Tractafric Motors Côte d'Ivoire (TMCI), qui opère dans la vente de véhicules automobiles, mettra en paiement le 23 octobre 2026, au titre de l'exercice 2025, son dividende annuel brut de 2,140 milliards de FCFA, ont annoncé les dirigeants de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières où est cotée cette entreprise depuis le 18 septembre 1998.

Avec un capital comportant 10,240 millions d'actions, cela correspond à un dividende brut par action de 209 FCFA. Il sera appliqué à ce dividende brut un impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) de 12% pour les personnes physiques (soit un dividende net par action de 183,92 FCFA) et 10% pour les personnes morales (soit un dividende net par action de 188,1 FCFA).

Selon les responsables de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au vendredi 23 octobre 2026, le titre TMCI cotera ex-dividende à partir du jeudi 22 octobre 2026. Les investisseurs qui désirent acquérir encore des actions TMCI, ont jusqu'au mercredi 21 octobre 2026 pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation, seront annulés par les responsables de la BRVM.

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Au terme de l'exercice 2025, le résultat net de la société TMCI a enregistré une faible progression de 0,89% s'élevant à 2,367 milliards de FCFA contre 2,346 milliards de FCFA en 2024.

Quant au chiffre d'affaires, il a connu une augmentation de 6,45 milliards de FCFA, se situant à 81,126 milliards de FCFA contre 74,676 milliards de FCFA en 2024.

Durant la période sous revue, la société a, dans l'ensemble maitrisé ses charges d'exploitation. C'est ainsi que les autres achats ont été comprimées de 16 millions avec un niveau de 1,841 milliard de FCFA contre 1,857 milliard de FCFA en 2024. Le même constat est à faire concernant les Transports qui baissent de 27,687 millions, s'élevant à 63,288 millions de FCFA contre 90,975 millions de FCFA en 2024. Par contre, les services extérieurs ont augmenté de 90 millions avec une réalisations de 4,866 milliards de FCFA contre 4,776 milliards de FCFA en 2024.

De leur côté, les autres charges de la société connaissent une baisse de 286 millions à 1,286 milliard de FCFA contre 1,572 milliard de FCFA en 2024.

Pour ce qui est de la valeur ajoutée, les états financiers indiquent un accroissement de 22% à 10,852 milliards de FCFA contre 8,915 milliards de FCFA en 2024.

L'excédent brut d'exploitation a enregistré une hausse de 57,10% en se situant à 5,786 milliards de FCFA contre 3,683 milliards de FCFA en 2024.

Quant au résultat d'exploitation, il a dégagé un solde de 4,240 milliards de FCFA contre 1,775 milliard de FCFA en 2024, soit une forte hausse de 139%.

Il en est de même du résultat des activités ordinaires qui se situe à 3,974 milliards de FCFA contre 1,360 milliard de FCFA en 2024, soit forte hausse de 192,20%.