Ethiopie: L'Assemblée des représentants du peuple approuve la nomination d'un nouveau gouvernement

Addis Ababa — L'Assemblée des représentants du peuple, lors de sa première session ordinaire de la septième législature, a officiellement approuvé la nomination de 22 ministres du gouvernement fédéral présentés par le Premier ministre Abiy Ahmed.

Ces nominations ont été effectuées selon des critères de sélection rigoureux qui ont permis d'évaluer les diplômes des candidats, leur expérience professionnelle et leurs capacités avérées en matière d'exécution.

Une attention particulière a été accordée à la garantie d'une diversité équitable sur les plans du genre, de l'origine ethnique et de la religion, ainsi qu'à l'engagement en faveur de l'amélioration du service public et de la protection des intérêts nationaux pour les plus de 54 millions de citoyens qui ont voté lors des élections législatives du 1er juin.

Vous trouverez ci-dessous la liste approuvée des dirigeants et des ministres du gouvernement fédéral, avec leurs titres respectifs.

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Ministres du gouvernement fédéral

Temesgen Tiruneh - vice-Premier ministre. Dr Gedion Timothewos - ministre des Affaires étrangères. Addisu Arega - ministre de l'Agriculture Dr Fitsum Assefa - ministre des Finances. Mohammed Idris- ministre de la Défense nationale Professeur Berhanu Nega - ministre de l'Éducation. Hana Araya Selassie- ministre de la Justice Yasmin Wohabrebey- ministre du Commerce et de l'Intégration régionale Dr Fisseha Yitagesu - ministre de l'Industrie. Dr Habtamu Itefa- ministre de l'Eau et de l'Énergie Dr Mekdes Daba- ministre de la Santé Awelu Abdi - ministre du Travail et des Compétences Aynalem Nigussie - ministre des Revenus Bereket Fissehatsion- ministre de la Stratégie nationale. Selamawit Kassa- ministre de la Culture et du Tourisme Alemtsehay Paulos - ministre des Mines. Sadat Nsha - ministre de la Logistique. Shawit Shanka - ministre des Femmes et des Affaires sociales. Mussa Adem- ministre de la Paix. Frehiwot Tamiru - ministre de l'Innovation et de la Technologie. Ingénieur Mohammed Abdurahman - ministre de l'Urbanisme et des Infrastructures. Dr Ingénieur Sultan Wali - ministre de l'Irrigation et des Basses Terres.

23. Dr Aklilu Tadesse- ministre de la Jeunesse et des Sports.